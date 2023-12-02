Новая фаза войны: майор ВСУ объяснил слова Зеленского и назвал сроки

Военный эксперт, майор запаса Алексей Гетьман прокомментировал слова Зеленского по поводу новой фазы войны и говорил, сколько она продлится.

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Майор ВСУ объяснил слова Зеленского и назвал сроки / Коллаж Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, Офис президента

Президент Владимир Зеленский, выразив слова о новой фазе войны, не указал на изменения в боевых действиях и переход к обороне. Майор запаса Алексей Гетман в комментарии Фокуса отметил, что зимний период уже является новой фазой, поскольку военные операции ведутся в новых условиях.

"В первую очередь нам придется быть готовыми отражать атаки врага по всей линии разграничения. Добавьте сюда необходимость возведения фортификационных сооружений на севере и востоке, о которых говорил в своем обращении президент", - указал эксперт.

По словам Алексея Гетьмана, это необходимо для того, чтобы максимально исключить новое наступление россиян широким фронтом.

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"К весне нужно привести в порядок войска, восстановить технику и личный состав. Это и есть новая фаза войны, которая продлится, пока не закончится зима", — объясняет Гетман.

Эксперт подчеркивает, что Вооруженные силы не могут постоянно находиться в наступлении, необходим период отдыха для восстановления сил и ресурсов.

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