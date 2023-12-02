"Для РФ война уже проиграна": Пионтковский назвал 2 фактора, которые на это указывают

Силовики в РФ уже поняли бесполезность этой войны, среди них назревает недовольство.

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Пионтковский назвал 2 фактора, которые указывают на то, что для РФ война уже проиграна/ коллаж: Главред, фото: скрин

Среди многих силовых структур страны-агрессора России уже есть понимание, что Россия проиграла войну против Украины.

В рядах российских силовиков уже давно понимают бесполезность этой войны, и среди них назревает недовольство. Такое мнение высказал политолог Андрей Пионтковский, сообщает "Эспрессо".

"Мои выводы основаны на мнении, которое я много раз высказывал ранее: самым опасным для Путина является то, что значительные игроки, многие силовики, например, понимают, что война проиграна. Уход Китая – это очень важный фактор. А кроме того, еще есть ситуация на Ближнем Востоке. Мне кажется, что там Израиль и США готовятся к совместной атаке на "Хезболлу" и Иран, недаром там бродят две авианосные группы США. И вот, если будет выбит еще один союзник Путина – Иран, это обвалит позиции Путина внутри", – отметил политолог. видео дня

По словам Пионтковского, в российских силовых структурах назревает недовольство агрессией РФ против Украины.

Политолог отмечает, что мы недооценили смысл мятежа Пригожина. Он обратил внимание, что последние выступления Евгения Пригожина были антивоенными.

"Пригожин выступал не против Шойгу и Герасимова. Последние его выступления были абсолютно антивоенными: "Не мы придумали эту глупую войну". А в последний день он вообще говорил, что 24 февраля никакой угрозы не было Донбассу от НАТО", – отметил Пионтковский.

В то же время политолог подчеркнул, что дело не в Пригожине, ведь его поддерживали весьма авторитетные российские военные.

"Никто из них – ни контрразведка ФСБ, ни ГРУ Минобороны не выполнили приказ Путина утром 26-го об уничтожении Пригожина. Это значит, что среди очень многих силовиков понимание бесполезности этой войны давно назрело. И эти люди, дело не в том, что они против войны, против убийств, они думают о более серьезных для себя вещах. В частности, как сохранить власть", – сказал Пионтковский.

Кто такой Андрей Пионтковский Андрей Пионтковский (род. 30 июня 1940, Москва) – российский политолог, публицист; математик, кандидат физико-математических наук. Активный критик Путина и политики России, исследователь властного бандитизма, путинизма и рашизма, опубликовал много статей и монографий по этой теме. С 2019 года дает интервью различным украинским СМИ, демонстрируя глубокую осведомленность в мировой политике и внутренней политике России. Пионтковский выступает критиком, комментирует и анализирует международную политику и политику РФ, указывая на ошибки и дает предположения, делится наблюдениями. Из-за преследования в РФ живет в Вашингтоне, США, пишет Википедия.

Ранее военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал, что развалит силу армии РФ. Он отметил, что сейчас нужно максимально давить на врага. Российские оккупанты сами восстанут, когда будут видеть массовые потери в армии РФ.

Также ранее сообщалось, что в России увеличивают численность армии. Президент России Владимир Путин подписал указ о резком увеличении штата армии.

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