Кубинские наемники появились в Украине: для чего их использует РФ

Россия активно набирает новых боевиков для участия в войне против Украины, в частности, с Кубы.

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Россия вербует кубинцев для войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: InformNapalm, скрин с видео InformNapalm

В России продолжается набор людей для участия в войне против Украины. Сейчас на фронте обнаружили боевиков с Кубы. Об этом сообщила платформа "InformNapalm" в Telegram-канале.

Расследователи установили, что военкомат города Тула привлек к военным действиям одного гражданина Колумбии. Всего идентифицировали около 200 боевиков.

Согласно контракту, российское Министерство обороны обещало выплачивать кубинцам примерно 2 тысячи долларов в месяц. Несмотря на это, российские оккупанты не скрывают присутствие кубинских наемников, а наоборот, публикуют видео с ними.

видео дня

"Кубинцы стали появляться на позициях, где россияне снимают с ними юмористические ТИК-токи, как учат их материться на русском", - указано в сообщении InformNapalm.

После обнаружения этой информации, правительство Кубы заявило о перекрытии каналов торговли людьми и перемещения наемников в Россию.

Пока расследователям удалось "поймать" только двух кубинцев, которые уже приняли участие в боевых действиях на Донецком направлении. Сейчас их используют для примитивной пропаганды, якобы "Россию поддерживает весь мир".

Частные военные кампании России

Напомним, разведка Минобороны Великобритании сообщила о наборе наемников российской частной военной компанией"Редут", среди которых бывшие боевики ЧВК "Вагнера". Оценивается, что новая группа "Редут" насчитывает около 7 тысяч человек.

Как ранее сообщал Главред, начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ, Илья Евлаш, сообщил о возвращении части наемников ЧВК "Вагнера" из Беларуси в Украину. Они перезаключают контракты с Минобороны РФ.

Также Аркадий Ротенберг и Геннадий Тимченко, бывшие сотрудники Владимира Путина, сейчас финансируют две частные военные компании, которые имеют связи с Министерством обороны РФ - "Конвой" и "Редут". После конфликта с ЧВК "Вагнер" и смерти его руководителя Евгения Пригожина, Путин переключил внимание на ЧВК "Редут", по словам источников в ISW.

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