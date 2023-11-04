Вместо "Вагнера" пришли две новых ЧВК за деньги приспешников Путина - ISW

После бунта главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и его убийства диктатор Владимир Путин сделал ставку на ЧВК "Редут", говорят в ISW.

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Путинские приспешники финансируют ЧВК "Конвой" и "Редут" соответственно / коллаж Главред, фото соцсети и скриншот из видео

Аркадий Ротенберг и Геннадий Тимченко, давние приспешники диктатора России Владимира Путина, теперь финансируют две частные военные компании, которые подчиняются Министерству обороны РФ и охватили прежние операции ЧВК "Вагнера" в Африке. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Аркадий Ротенберг и Геннадий Тимченко, два российских миллиардера, десятилетиями знающие Путина и входящие в его ближайшее окружение, финансируют "Конвой" и "Редут" соответственно.

"Вероятно, это решение является попыткой помешать одной ЧВК снова получить власть и влияние, чтобы потенциально угрожать Путину и российскому центральному руководству", — говорят аналитики.

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По их мнению, диктатор Путин регулярно назначает людей на должности так, что ни одна фигура не накапливает слишком много политического влияния.

Также известно, что Константин Пикалов возглавляет ЧВК "Конвой", а Константин Мирзаянц — ЧВК "Редут".

Кроме того, как говорит руководитель комитета Госдумы страны-агрессора РФ по обороне Андрей Картополов ‒ ЧВК "Вагнер" полностью расформирована, но некоторые наемники компании продолжают действовать в Африке (под руководством Минобороны России).

Что случилось с остатками ЧВК "Вагнера"

27 сентября начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что часть наемников ЧВК "Вагнер" перезаключает контракты с Минобороны РФ и возвращается в Украину из Беларуси.

Тем временем Федеральная служба безопасности России проверяет сотрудников близкой к главе государства Владимиру Путину Росгвардии на причастность к мятежу Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер". Якобы Росгвардия помогла "Вагнеру" спрятать снаряды и оборудование на своих складах сразу после бунта. В Кремле планируют консолидировать свой силовой блок именно вокруг Росгвардии.

Тем временем в России создана новая частная военная компания под патронатом Министерства обороны оккупантов. Ее возглавит опальный генерал Сергей Суровикин. Ведомство уже направляет своих представителей в Беларусь и страны Африки и планирует рекрутировать как можно больше боевиков ЧВК "Вагнер".

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