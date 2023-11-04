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Вместо "Вагнера" пришли две новых ЧВК за деньги приспешников Путина - ISW

Дмитрий Видоменко
4 ноября 2023, 10:44
После бунта главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и его убийства диктатор Владимир Путин сделал ставку на ЧВК "Редут", говорят в ISW.
Путин, ЧВК
Путинские приспешники финансируют ЧВК "Конвой" и "Редут" соответственно / коллаж Главред, фото соцсети и скриншот из видео

Аркадий Ротенберг и Геннадий Тимченко, давние приспешники диктатора России Владимира Путина, теперь финансируют две частные военные компании, которые подчиняются Министерству обороны РФ и охватили прежние операции ЧВК "Вагнера" в Африке. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Аркадий Ротенберг и Геннадий Тимченко, два российских миллиардера, десятилетиями знающие Путина и входящие в его ближайшее окружение, финансируют "Конвой" и "Редут" соответственно.

"Вероятно, это решение является попыткой помешать одной ЧВК снова получить власть и влияние, чтобы потенциально угрожать Путину и российскому центральному руководству", — говорят аналитики.

видео дня

По их мнению, диктатор Путин регулярно назначает людей на должности так, что ни одна фигура не накапливает слишком много политического влияния.

Также известно, что Константин Пикалов возглавляет ЧВК "Конвой", а Константин Мирзаянц — ЧВК "Редут".

Кроме того, как говорит руководитель комитета Госдумы страны-агрессора РФ по обороне Андрей Картополов ‒ ЧВК "Вагнер" полностью расформирована, но некоторые наемники компании продолжают действовать в Африке (под руководством Минобороны России).

Что случилось с остатками ЧВК "Вагнера"

27 сентября начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что часть наемников ЧВК "Вагнер" перезаключает контракты с Минобороны РФ и возвращается в Украину из Беларуси.

Тем временем Федеральная служба безопасности России проверяет сотрудников близкой к главе государства Владимиру Путину Росгвардии на причастность к мятежу Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер". Якобы Росгвардия помогла "Вагнеру" спрятать снаряды и оборудование на своих складах сразу после бунта. В Кремле планируют консолидировать свой силовой блок именно вокруг Росгвардии.

Тем временем в России создана новая частная военная компания под патронатом Министерства обороны оккупантов. Ее возглавит опальный генерал Сергей Суровикин. Ведомство уже направляет своих представителей в Беларусь и страны Африки и планирует рекрутировать как можно больше боевиков ЧВК "Вагнер".

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Тимченко Владимир Путин Аркадий Ротенберг ЧВК Вагнера война России и Украины
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