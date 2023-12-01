"Движения ВСУ быть не должно": Свитан дал неожиданный прогноз перелома в войне

Недостаток сил стал причиной потерь в живой силе и технике ВСУ в ходе летнего контрнаступления, считает Роман Свитан.

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Роман Свитан спрогнозировал ход боевых действий / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

В современной войне ключевым моментом является господство в небе, так как ударная авиация наносит основной ущерб противнику, заявил летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Как подчеркнул он в интервью изданию Oboz, перед тем, как задействовать сухопутные силы, вооруженным силам необходимо добиться превосходства в воздухе подавить ПВО противника и только после этого начинать продвижение на земле.

Эксперт считает, что этот недостаток стал причиной потерь в живой силе и технике украинских сил в ходе летнего контрнаступления.

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"Пока нет превосходства в воздухе, работа на земле производиться не должна. Никаких движений вооруженных сил быть не должно. То, что нас заставили проводить войсковые операции без поддержки с воздуха, фактически привело к тому, что так угробили всю технику, которую нам передали, а также большое количество личного состава", — подчеркнул он.

Полковник ВСУ считает, что украинское командование поступило правильно, остановив наступательные действия до того времени, пока союзники не передадут ВСУ современную авиацию.

Он также считает, что ВСУ необходимо 120-160 многоцелевых F-16, которые должны быть вооружены ракетами "воздух – воздух", "воздух – земля" и авиабомбами, в зависимости от характера поставленных задач. Кроме того нужна общая система обнаружения, целеуказания и сопровождения – это AWACS.

"Нам важно получать данные от натовских летающих радаров. Это самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Без этой системы в принципе невозможно завоевать превосходство в воздухе. Здесь нужен комплексный подход. Поэтому, пока мы не получим самолеты в достаточном количестве, лучше бы вообще никуда не наступать. Так мы сохраним людей и технику", — добавил Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, что ВСУ идут вперед на Мелитополь: "перемалывают" сотни оккупантов вместе с техникой. Враг продолжает активные наземные пехотные атаки при поддержке бронетехники и авиации, рассказал Александр Тарнавский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у Путина появился шанс выиграть войну в Украине, пишут журналисты The Economist. По мнению журналистов, в такой ситуации война может затянуться на много лет. Западу следует срочно опомниться и оказать нужную военную помощь украинскому государству.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ "перемололи" тысячи оккупантов вместе с техникой. Подразделениями ВСУ было уничтожено 711 единиц вооружения и военной техники врага за неделю.

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