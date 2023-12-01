"Движения ВСУ быть не должно": Свитан дал неожиданный прогноз перелома в войне

В современной войне ключевым моментом является господство в небе, так как ударная авиация наносит основной ущерб противнику, заявил летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
Как подчеркнул он в интервью изданию Oboz, перед тем, как задействовать сухопутные силы, вооруженным силам необходимо добиться превосходства в воздухе подавить ПВО противника и только после этого начинать продвижение на земле.
Эксперт считает, что этот недостаток стал причиной потерь в живой силе и технике украинских сил в ходе летнего контрнаступления.
"Пока нет превосходства в воздухе, работа на земле производиться не должна. Никаких движений вооруженных сил быть не должно. То, что нас заставили проводить войсковые операции без поддержки с воздуха, фактически привело к тому, что так угробили всю технику, которую нам передали, а также большое количество личного состава", — подчеркнул он.
Полковник ВСУ считает, что украинское командование поступило правильно, остановив наступательные действия до того времени, пока союзники не передадут ВСУ современную авиацию.
Он также считает, что ВСУ необходимо 120-160 многоцелевых F-16, которые должны быть вооружены ракетами "воздух – воздух", "воздух – земля" и авиабомбами, в зависимости от характера поставленных задач. Кроме того нужна общая система обнаружения, целеуказания и сопровождения – это AWACS.
"Нам важно получать данные от натовских летающих радаров. Это самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Без этой системы в принципе невозможно завоевать превосходство в воздухе. Здесь нужен комплексный подход. Поэтому, пока мы не получим самолеты в достаточном количестве, лучше бы вообще никуда не наступать. Так мы сохраним людей и технику", — добавил Свитан.
Кто такой Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
Война в Украине
Ранее сообщалось о том, что ВСУ идут вперед на Мелитополь: "перемалывают" сотни оккупантов вместе с техникой. Враг продолжает активные наземные пехотные атаки при поддержке бронетехники и авиации, рассказал Александр Тарнавский.
Напомним, ранее сообщалось о том, что у Путина появился шанс выиграть войну в Украине, пишут журналисты The Economist. По мнению журналистов, в такой ситуации война может затянуться на много лет. Западу следует срочно опомниться и оказать нужную военную помощь украинскому государству.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ "перемололи" тысячи оккупантов вместе с техникой. Подразделениями ВСУ было уничтожено 711 единиц вооружения и военной техники врага за неделю.
Другие новости:
- Бои за Купянск: оккупанты пытаются захватить новые позиции - ВСУ
- Шансов нет: оккупанты наступают на Купянском направлении
- Оккупанты продвинулись на Купянском направлении и собираются усилить атаки – ISW