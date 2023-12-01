ВСУ идут вперед на Мелитополь: "перемалывают" сотни оккупантов вместе с техникой

В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск Таврия враг продолжает активные наземные пехотные атаки при поддержке бронетехники и авиации, рассказал командующий ОСГВ бригадный генерал Александр Тарнавский.
Всего зафиксировано 49 боевых столкновений, 890 артобстрелов и 18 авиаударов, написал он в Telegram.
За сутки враг потерял в операционной зоне ОСУВ Таврия 629 человек. Также наши воины полностью уничтожили вражескую технику:
- 3 танка;
- 3 артсистемы;
- 16 других бронемашин (среди них 2С19 "Мста-С" и 6 бронетранспортеров БТР-82).
В то же время, украинские защитники и защитницы держат оборону на Авдеевском направлении.
"Уничтожены 44 единицы военной техники. В частности, и комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М". Также перестали существовать 3 склада боеприпасов и 1 важный объект оккупантов. Еще 28 единиц техники врага повреждены", - добавил Тарнавский.
Продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, подытожил он.
Война в Украине
Ранее сообщалось о том, что войска РФ стремятся захватить три города на Донбассе. Владимир Путин нуждается в так называемых победах и символических достижениях, считает генерал армии Украины Виктор Муженко.
Напомним, ранее сообщалось о том, что у Путина появился шанс выиграть войну в Украине, пишут журналисты The Economist. По мнению журналистов, в такой ситуации война может затянуться на много лет. Западу следует срочно опомниться и оказать нужную военную помощь украинскому государству.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ "перемололи" тысячи оккупантов вместе с техникой. Подразделениями ВСУ было уничтожено 711 единиц вооружения и военной техники врага за неделю.
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