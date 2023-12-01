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Войска РФ стремятся захватить три города на Донбассе: генерал раскрыл план Путина

Андрей Ганчук
1 декабря 2023, 10:35
Директор Кремля Владимир Путин нуждается в так называемых победах и символических достижениях, считает генерал армии Украины Виктор Муженко.
Авдеевка, Путин
Путин "хочет" захватить Авдеевку, Марьинку, Купянск и Угледар - генерал Муженко / Коллаж: Главред, фото: Instagram libkos, скриншот YouTube

Глава страны-агрессора России Владимир Путин нуждается в новых "победах". Оккупанты стремятся захватить Авдеевку, Марьинку, Угледар и Купянск. Зимой-весной захватчики будут пытаться выровнять фронт на проблемных для них направлениях, наносить удары по инфраструктуре и проводить информационно-психологические операции. Об этом заявил бывший начальник Генштаба, генерал армии Украины Виктор Муженко.

В интервью BBC он рассказал о том, что россияне хотят захватить города на Донбассе и Купянск Харьковской области. На других направлениях они будут стремиться выровнять фронт.

"Вот есть на слуху Авдеевка — она должна быть захвачена. Есть Марьинка — она должна быть захвачена. Есть Купянск — он должен быть захвачен. Есть там Угледар — он должен быть захвачен. Есть вклинение в ходе контрнаступления наших войск на Запорожском направлении – оно должно быть, как минимум, выровнено по той исходной линии, с которой все начиналось. Такая же ситуация и на Херсонском направлении. Это первый момент", - считает генерал.

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По его словам, также оккупанты намерены наносить удары дальнобойными ракетами по инфраструктуре Украины в тылу и проводить различные информационно-психологические операции.

"Это как раз те три блока, на которых, я считаю, будет акцентировано внимание, которое будет реализовываться в период зимней и, возможно, весенней российской кампании", - подчеркнул Виктор Муженко.

Война России против Украины

Войска России пытаются окружить Авдеевку, ВСУ двигаются в направлении Мелитополя, рассказали в Генеральном штабе. Оккупанты атакуют на разных направлениях, однако украинские войска отражают вражеские наступления.

Войска РФ бросают резервы на Херсонщину, рассказал народный депутат Роман Костенко. По его словам, силы обороны Украины нуждаются в усилении. Им нужно предоставить средства для переброски войск, дальнобойные вооружения и авиацию.

У Путина появился шанс выиграть войну в Украине, пишут журналисты The Economist. По мнению журналистов, в такой ситуации война может затянуться на много лет. Западу следует срочно опомниться и оказать нужную военную помощь украинскому государству.

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Авдеевка Марьинка Купянск Виктор Муженко война России и Украины
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