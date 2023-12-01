РФ пытается окружить Авдеевку, ВСУ двигаются в направлении Мелитополя – Генштаб

На Купянском направлении российские войска наступали возле Синьковки, украинские защитники отразили вражеские атаки, рассказали в Генеральном штабе.

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ВСУ отражают атаки российских оккупантов по всей линии фронта / Коллаж: Главред, фото: 241-я ОБрТрО, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Оккупационные войска России атаковали позиции ВСУ на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Лиманском и других направлениях. Украинские военные отбили атаки. Силы обороны Украины постепенно продвигаются на Мелитопольском направлении. Об этом сообщили в Генеральном штабе.

В сводке Генштаба говорится о том, что за прошедшие сутки произошло 82 боестолкновения. Враг применяет авиацию, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

Купянское направление

Российские оккупанты под Купянском проводили штурмовые действия возле Синьковки северо-восточнее Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Украинские войска отбили 7 атак противника.

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Бахмутское направление

Враг атаковал вблизи Богдановки, Андреевки и Клещиевки Донецкой области. Отражены 24 атаки. Украинские силы обороны наступают южнее Бахмута, наносят россиянам урон и закрепляются на отвоеванных рубежах.

Авдеевское направление

Российские войска по-прежнему пытаются окружить Авдеевку Донецкой области. Силы обороны Украины держат оборону и наносят оккупантам серьезные потери. Противник безуспешно наступал у Степного, Новокалинового, Авдеевки, Тоненького, Северного и Первомайского Донецкой области. Отражено 20 атак.

Мелитопольское направление

Подразделения армии Украины ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят врагу потери и истощают россиян вдоль всей линии фронта.

Херсонское направление

Украинские войска продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра. Ведется контрбатарейная борьба и наносится огневое поражение по тылам противника.

Ситуация в Авдеевке

В ВСУ раскрыли детали наступления РФ на Авдеевку и заявили, что коксохимический завод остается под контролем армии Украины. Противник продолжает применять пехоту и проводит точечные атаки.

Войска РФ усилили штурмы под Авдеевкой, их бронетехнику жгут, рассказал представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. По его словам, враг в два раза увеличил число артиллерийских обстрелов и авиационных ударов.

Бои идут в промзоне, россияне готовятся к уличным боям в Авдеевке, рассказал боец Легиона Свободы Максим Морозов. Оккупанты пытаются установить контроль над промышленной зоной, чтобы выйти на старую часть города.

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