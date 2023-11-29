Войска РФ усилили штурмы под Авдеевкой, их бронетехнику жгут: в ВСУ раскрыли детали

Оккупанты России в районе Авдеевки Донецкой области активизировали свои штурмовые действия. Враг усилил артиллерийские и авиационные удары. Местами россияне задействуют бронетехнику, ВСУ ее жгут. Об этом заявил представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что российские захватчики вновь усилили атаки под Авдеевкой.
"После некоторого уменьшения применения дронов, артиллерии и авиации, вызванного ухудшением погоды, вчера враг резко увеличил примерно в два раза как количество артобстрелов, так и авиаударов", - сказал Штупун.видео дня
По его словам, враг усилил наземные пехотные атаки. ВСУ отражают штурмы противника и сокрушают большое количество российской бронетехники.
"Местами (оккупант, - ред.) применяет бронетехнику. Много из нее жгут наши воины", - подчеркнул Александр Штупун.
Ситуация в районе Авдеевки
Армия РФ наступает на шести направлениях в районе Авдеевки, считают аналитики американского Института изучения войны. Согласно их оценкам, оккупанты могли захватить всю промзону к юго-востоку от города и выйти на юго-восточные окраины.
В ВСУ раскрыли детали наступления РФ на Авдеевку. Офицер 59-й отдельной механизированной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий сказал, что ситуация под контролем. Авдеевский коксохим россияне не захватили.
В разведке Британии раскрыли продвижение россиян возле Авдеевки. По данным аналитиков, оккупанты хотят захватить коксохимический завод.
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