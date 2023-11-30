Войска РФ бросают резервы на Херсонщину: нардеп сказал, как усилить ВСУ

Оккупационные войска агрессора России перебрасывают резервы на левый берег Днепра в Херсонской области. ВСУ для дальнейшего эффективного ведения операции на данном направлении понадобятся средства для перебрасывания войск и техники, а также дальнобойное оружие и авиация. Об этом заявил народный депутат, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности Роман Костенко.
Как сообщает 24 канал, он рассказал о том, что враг усиливается на левобережье Херсонщины, и украинской армии нужны средства для переброски войск на левый берег, дальнобойное оружие и авиация, чтобы эффективно проводить там операции.
"Задача наших защитников – расширить плацдарм, чтобы можно было маневрировать, накапливать войска и беспрепятственно снабжать их через реку. Но там и местность очень трудная, и врага много. Враг начал подбрасывать резервы, в частности, снимать с Восточного направления и Крыма. Россияне видят, что у них здесь может быть проблема", - сказал Костенко.видео дня
Также он добавил, что ВСУ не смогут перебрасывать технику на левый берег, а наступать пехотой без техники на танки и артиллерию – задача крайне непростая. Особенно в условиях, когда у оккупантов есть преимущество в авиации.
"Также дальнобойное оружие, которым мы сможем вести контрбатарейную борьбу. Это дальнобойные снаряды для обычной полевой артиллерии, HIMARS, ATACMS, которые позволят поражать скопления врага, их ударные группировки, стоящие на дальнем расстоянии, в готовности выдвинуться, если мы будем более массово переходить на левый берег", - подчеркнул Роман Костенко.
Ситуация на левобережье Херсонщины
Силы обороны Украины удерживают плацдарм на левобережье Херсонщины, рассказали в Генеральном штабе ВСУ. Войска ведут контрбатарейную борьбу против врага и наносят удары по его тылу.
На Херсонщине ВСУ ударили по зданию, где проходило совещание топ-оккупантов, рассказали в Центре национального сопротивления. Взрывы прогремели в селе Юбилейное. Погибли российские чиновники.
ВСУ продвинулись на левом берегу Херсонщины и перебрасывают подкрепления, считают аналитики американского Института изучения войны. Украинские войска достигли успехов в районе Крынок и закрепились в лесном массиве.
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