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ВСУ продвинулись на левом берегу Херсонщины и перебрасывают подкрепления – ISW

Анна Ярославская
30 ноября 2023, 06:45
РФ не способна создать сплоченную командную структуру. На левом берегу Херсонщины продолжает ухудшаться моральный дух и боевые возможности России.
ВСУ, фронт, зима
Украинские войска удерживают позиции на восточном берегу Днепра / Коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

29 ноября украинские военные продолжили наземные атаки на левом берегу Херсонской области и продвинулись на юго-запад от Крынок (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от реки Днепр) и закрепились в соседнем лесном массиве. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Российские военные блогеры утверждали, что под Крынками продолжаются бои. По этому району наносят мощные удары российская авиация и артиллерия.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска удерживают позиции на восточном берегу Днепра.

видео дня

Российские военные блогеры утверждали, что украинские войска продолжают перебрасывать новые штурмовые группы на левый берег и что под Крынками действуют от 300 до 400 украинских бойцов.

Карта боев на Херсонщине
Карта боев на Херсонщине / Фото: understandingwar.org

В ISW отмечают, что постоянные заявления России о прибытии украинских подкреплений на восточный берег реки Днепр свидетельствуют о том, что российские войска пытаются помешать попыткам Украины снабжать и укрепить свои позиции на левом берегу Херсонской области.

Кроме того, военные аналитики заявили, что РФ не способна создать сплоченную командную структуру среди сил, которые обороняются на восточном (левом) берегу Херсонской области. Там продолжает ухудшаться моральный дух и боевые возможности России.

Генштаб Украины 29 ноября сообщил, что подразделения 810-й отдельной морской пехотной бригады (ЧФ), которые действуют вблизи Крынок отказываются вести штурм украинских позиций из-за отсутствия оружия, координации артиллерии, разведки и информации о расположении российских минных полей.

Украинский Генштаб сообщил, что карты российских минных полей засекречены и что российские командиры не согласовывали должным образом со штурмовыми подразделениями расположение этих минных полей, что привело к 50 потерям среди подразделений 810-й бригады морской пехоты за последний месяц.

Ситуация в Херсонской области

28 ноября на временно оккупированной территории Херсонской области прогремел мощный взрыв. Украинские военные нанесли удар по зданию в селе Юбилейное - там как раз проходило совещание оккупантов. по данным Центра национального сопротивления, помогло ВСУ нанести удар по оккупантам украинское подполье на оккупированных территориях.

Позже стало известно, что под удар попал оккупационный "отдел полиции" РФ "Новокаховский" в Херсонской области. В результате атаки 4 полицейских, включая "начальника тыла" и "замначальника отдела" уничтожены, а еще 17 - ранены.

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