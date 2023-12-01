'Следующая жертва': Лавров пригрозил войной еще одной европейской стране

Глава МИД страны-агрессора традиционно обвинил Запад в развязывании противостояния с РФ.

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Сергей Лавров сделал новое скандальное заявление / колаж: Главред, скріншоти: Telegram

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров открыто пригрозил Молдове военной агрессией.

По его словам, Молдова может стать следующей жертвой "гибридной войны". Об этом он заявил во время выступления на встрече министров ОБСЕ в Скопье, сообщает издание LRT.

Глава МИД страны-агрессора традиционно при этом обвинил Запад в развязывании противостояния с РФ. По словам Лаврова, якобы 20 лет назад Запад "торпедировал" план Москвы по урегулированию приднестровского конфликта, а сейчас "убивает" формат "5+2".

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"По сути, Молдова обречена стать следующей жертвой гибридной войны, развязанной Западом против России", — открыто пригрозил Лавров.

Реакция Молдовы

В свою очередь, молдавское Министерство иностранных дел заявило, что слова Лаврова были "частью враждебных действий, которые Россия предпринимает против страны за последние 30 лет". Впрочем, партнеры Кишинева на Западе помогли успешно преодолеть эти угрозы.

"Молдова безвозвратно находится на европейском пути и сегодня, как никогда, мы требуем немедленного и безусловного вывода российских войск с нашей территории", — заявили в МИД Молдовы.

Ранее сообщалось о том, что Лаврова унизили на встрече ОБСЕ. Визит главы МИД страны-агрессора России Сергея Лаврова на министерскую встречу ОБСЕ в Македонию - но все мероприятие обернулось репутационным кошмаром.

Напомним, заморозка войны в Украине приведет к нападению РФ на НАТО через 6 лет, полагают немецкие аналитики DGAP. Согласно их выводам, Россия восстановит военную мощь и может напасть на страны Балтии. У Альянса есть 5-9 лет, чтобы подготовиться к войне.

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