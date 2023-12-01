УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

"Следующая жертва": Лавров пригрозил войной еще одной европейской стране

Алексей Тесля
1 декабря 2023, 15:40
Глава МИД страны-агрессора традиционно обвинил Запад в развязывании противостояния с РФ.
'Следующая жертва': Лавров пригрозил войной еще одной европейской стране
Сергей Лавров сделал новое скандальное заявление / колаж: Главред, скріншоти: Telegram

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров открыто пригрозил Молдове военной агрессией.

По его словам, Молдова может стать следующей жертвой "гибридной войны". Об этом он заявил во время выступления на встрече министров ОБСЕ в Скопье, сообщает издание LRT.

Глава МИД страны-агрессора традиционно при этом обвинил Запад в развязывании противостояния с РФ. По словам Лаврова, якобы 20 лет назад Запад "торпедировал" план Москвы по урегулированию приднестровского конфликта, а сейчас "убивает" формат "5+2".

видео дня

"По сути, Молдова обречена стать следующей жертвой гибридной войны, развязанной Западом против России", — открыто пригрозил Лавров.

Реакция Молдовы

В свою очередь, молдавское Министерство иностранных дел заявило, что слова Лаврова были "частью враждебных действий, которые Россия предпринимает против страны за последние 30 лет". Впрочем, партнеры Кишинева на Западе помогли успешно преодолеть эти угрозы.

"Молдова безвозвратно находится на европейском пути и сегодня, как никогда, мы требуем немедленного и безусловного вывода российских войск с нашей территории", — заявили в МИД Молдовы.

Ранее сообщалось о том, что Лаврова унизили на встрече ОБСЕ. Визит главы МИД страны-агрессора России Сергея Лаврова на министерскую встречу ОБСЕ в Македонию - но все мероприятие обернулось репутационным кошмаром.

Напомним, заморозка войны в Украине приведет к нападению РФ на НАТО через 6 лет, полагают немецкие аналитики DGAP. Согласно их выводам, Россия восстановит военную мощь и может напасть на страны Балтии. У Альянса есть 5-9 лет, чтобы подготовиться к войне.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ОБСЕ Молдова Сергей Лавров
Реклама

Главное за день

Украина может переломить ход войны: Зеленский назвал способ

Украина может переломить ход войны: Зеленский назвал способ

15:26 Политика
Украину накроет аномальная погода: где будет +18, а где – снегопады и ветер 20 м/с

Украину накроет аномальная погода: где будет +18, а где – снегопады и ветер 20 м/с

15:07 Синоптик
"Захват" РФ части Хромового: в ВСУ рассказали, что происходит под Бахмутом

"Захват" РФ части Хромового: в ВСУ рассказали, что происходит под Бахмутом

14:50 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:40

"Следующая жертва": Лавров пригрозил войной еще одной европейской стране

15:33

"Крым - крымская область": блогерша Верба опозорилась незнанием георгафии Украины

15:26

Украина может переломить ход войны: Зеленский назвал способ

15:07

Украину накроет аномальная погода: где будет +18, а где – снегопады и ветер 20 м/с

14:58

"Вышла и упала": пьянющая Успенская рассказала про свой позор на сцене

Решающим в войне будет 2024 год, удары по РФ могут привести к бунту или революции – МусиенкоРешающим в войне будет 2024 год, удары по РФ могут привести к бунту или революции – Мусиенко
14:50

"Ужасный период": астролог предупреждает о серьезных проблемах в декабре 2023Видео

14:50

"Захват" РФ части Хромового: в ВСУ рассказали, что происходит под Бахмутом

14:48

Лунный календарь 2 декабря 2023: один из лучших дней для работы укрепит старые связи

14:46

ВСУ уничтожили колонну техники и перешли в контрнаступление под Авдеевкой - СМИ

Реклама
14:09

Боевые действия на левом берегу Днепра: экс-глава Генштаба ВСУ раскрыл важный нюанс

14:01

Путинист Певцов показал своего сына, которого мечтает сделать монахом

13:54

"Движения ВСУ быть не должно": Свитан дал неожиданный прогноз перелома в войне

13:51

Второй пошел: СБУ подорвали в Бурятии еще один поезд на стратегической дороге

13:47

Почему слово "жалоба" говорить нельзя: какой единственный аналог стоит использовать

13:44

Войска РФ атакуют объект, без которого Авдеевку не взять: в ВСУ раскрыли детали

13:22

Понадобится всего 3 вещи: женщина рассказала, как быстро и дешево украсить елку

13:14

Гороскоп на завтра 2 декабря 2023: Овну - трата кучи денег, Рыбам - финансовая прибыль

13:09

Платиновая блондинка Бейонсе показалась в новом образе с Джей Зи

12:44

"Мы должны быть готовы к бою": в Нидерландах призвали Евросоюз укреплять войска

12:43

"Начало штурма Донецка": россияне назвали дату начала битвы за город

Реклама
12:41

ВСУ идут вперед на Мелитополь: "перемалывают" сотни оккупантов вместе с техникой

12:07

Военным в Украине упростили жизнь: документы ВВК больше не нужно возить лично

12:02

Известный астролог рассказал, что угрожает украинцам во время последних в этом году новолуния и полнолуния

12:01

Некоторым пенсионерам повысят пенсию с 1 января: кого коснутся изменения

11:57

Убийство Путина и теракты в ЕС: "предсказания Ванги" на 2024 год – Euronews

11:45

"Я твоя": бывшая жена нардепа Тищенко выложила игривые фото

11:41

Россия вторгнется в страны НАТО: Зеленский предупредил США и призвал действовать

11:12

Любовный гороскоп на декабрь 2023: астролог предупредил о кризисах и изменахВидео

10:48

На БАМе прогремели мощные взрывы: диверсанты подорвали два состава с топливомВидео

10:39

Какой праздник сегодня 2 декабря: день в мировой и украинской истории, церкви

10:35

Войска РФ стремятся захватить три города на Донбассе: генерал раскрыл план Путина

10:22

"У нас новая фаза войны": Зеленский оценил результаты контрнаступления ВСУ

09:51

Вся семья будет в восторге: как приготовить идеальное печенье на Рождество за 30 минут

09:49

За кулисами - претендент на трон Путина: эксперт сделал прогноз о бунте в РоссииВидео

09:46

У Путина появился шанс выиграть войну в Украине - The Economist

09:44

Удары по оккупантам в Крыму: в ГУР раскрыли детали спецопераций в Черном мореВидео

09:20

Гороскоп на декабрь-2023: чем порадует и огорчит последний месяц годаЭксклюзив

08:43

Ночью РФ ударила ракетой по Кривому Рогу: первые подробности

08:42

РФ пытается окружить Авдеевку, ВСУ двигаются в направлении Мелитополя – Генштаб

08:25

Украине грозит отложенная русификациямнение

Реклама
08:19

"Лидеры сомневаются": Волкер назвал условие завершения войны в Украине

07:57

Кремль охватил страх из-за Путина и войны в Украине, в РФ "закрутят гайки" – ISW

07:24

США перенесли поставки Украине дальнобойных авиабомб GLSDB: в Reuters узнали сроки

06:44

Во время ночной тревоги в Кропивницком раздался взрыв: что известно

05:15

Внезапная "самоликвидация" на полигоне: в РФ морпехи устроили взрывной очаг

04:26

Атаки по России могут стать "триггером" для революции - Мусиенко

04:00

Пить горячий чай нельзя: врачи рассказали, для кого он особенно опасен

03:40

С музыкой в сердце: топ-10 самых популярных песен в Украине в 2023 годуВидео

02:40

Женщина показала, как разморозить стекло в автомобиле с помощью пустой бутылки

02:05

Солист группы Mаneskin попался папарацци вместе с новой возлюбленной

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять