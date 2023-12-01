"В один момент это сработает": эксперт сказал, что развалит силу армии РФ

Сейчас нужно максимально давить на врага. Российские оккупанты сами восстанут, когда будут видеть массовые потери в армии РФ.

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Военный эксперт Александр Мусиенко сказал, что развалит силу армии РФ/ коллаж: Главред, фото: Facebook, скрин

Украинские военные наносят российскому оккупационному войску большие потери как в личном составе, так и в военной технике и боеприпасах. Поскольку у страны-агрессора России не хватает танков и бронетехники, то она решает свои проблемы с помощью живой силы. И из-за этого среди российских захватчиков нарастают негативные настроения.

В один момент такое психологическое давление на оккупантов сработает, и это грозит России бунтом. Украина сейчас должна работать над тем, чтобы такой момент наступил как можно скорее. Такое мнение высказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью Главреду.

"Если у России на определенном участке фронта не хватает танков и бронетехники, она решает свои проблемы с помощью живой силы. Она будет нести всё больше потерь, что определенным образом скажется на настроениях в ее войсках. Среди военных начнутся разговоры о нехватке танков и артиллерии, а также о том, почему их бросают в такие бои", – отметил Мусиенко.

По словам эксперта, российские оккупанты регулярно узнают об успешных ударах украинской армии по их складам с боеприпасами и личному составу. И это не может не сказываться на психологическом состоянии врагов.

"Например, где-то под Авдеевкой, Купянском или Лиманом одно из подразделений пожалуется на то, что нет ротации и не подвозят боекомплект. В ответ им скажут: по одному складу на оккупированной территории прилетела ракета из HIMARS, по другому – ракета Storm Shadow. А еще глубже, на территории России, взорвали железную дорогу, сошел с рельсов поезд и также прилетело по складу. Это психологическое давление, и в какой-то момент оно сработает. Надо работать над тем, чтобы такой момент наступил. Нужно максимально давить на врага", – подытожил Мусиенко.

Смотрите видео, в котором Александр Мусиенко объяснил, как в России может разразиться бунт:

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Война в Украине

Раньше в ВСУ рассказали, что происходит под Бахмутом. На Бахмутском направлении фронт динамичен, поэтому сейчас говорить о любых достижениях российских оккупантов нельзя, заявил начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может переломить ход войны, и назвал способ. Объемов оружия, которые Украина сейчас производит, недостаточно для того, чтобы переломить ход войны с агрессоркой Россией, считает Зеленский.

Напомним, директор Defense Express Сергей Згурец отмечал, что следующий год будет невероятно сложным. По его словам, на фронте российско-украинской войны еще некоторое время будет продолжаться активизация сил оккупантов. Главным для ВСУ является задача выдержать давление врага и также создать все условия для обороны и новых стратегий.

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