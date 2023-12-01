'Следующий год будет невероятно сложным',- эксперт о ситуации на фронте

Только в конце следующего года Запад сможет сравниться в производстве оружия с РФ и КНДР.

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"Следующий год будет невероятно сложным / коллаж: Главред, фото: 241 ОБ Сил ТРО ВСУ, 53 ОМБ

На фронте российско-украинской войны ещё некоторое время будет продолжаться активизация сил оккупантов. Главным для ВСУ является задание выдержать давление врага и также создать все условия для обороны и новых стратегий. Такое мнение о ситуации на фронте высказал директор Defense Express Сергей Згурец.

По словам эксперта, продолжительная война не является выгодной для РФ, потому что может повлечь за собой внутреннее напряжение в стране. При этом этап, когда украинские Силы обороны несколько устали при проведении наступательных действий на юге, Путин использует для массированнных атак по всей линии фронта.

Именно по той причине, что Россия использует все максимальные силы для наступлений, стоит ожидать активизации на всей линии фронта. В это же время, по мнению Згурца, украинские союзники уже начали менять свой подход к войне и должны сформировать новую долгосрочную стратегию поддержки Украины.

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"Понимаем, что следующий год будет неимоверно сложным с точки зрения темпов поставки боеприпасов и темпов поступления образцов техники для ВСУ, которые будут меньше, чем в предыдущий год", - комментирует эксперт.

Согласно его словам, Западные союзники Украины смогут сравниться боеприпасами с РФ только к концу следующего года.

К концу 2024 года партнеры выйдут на показатели производства боеприпасов, которые можно будет сравнить с тем, что есть у РФ в альянсе с КНДР, - резюмировал Сергей Згурец.

Ситуация на фронте

На Бахмутском направлении фронт динамичен, поэтому сейчас говорить о каких-либо достижениях российских оккупантов нельзя, заявил начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо. Говоря об информации о частичном занятии врагом части Хромового Бахмутского района, Фитьо отметил, что украинские защитники находятся в активной обороне. При этом улучшают свое тактическое положение и переходят к наступательным действиям.

Оккупационные войска агрессора России стремятся к захвату коксохимического завода в Авдеевке, без которого город взять очень сложно. Враг систематически несет потери, ВСУ нуждаются в дронах. Обстановка на Авдеевском направлении стабильно тяжелая. Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью 47-й бригады Дмитрий Лазуткин.

Также вражеская Россия перебрасывает резервы на левый берег Днепра в Херсонской области. ВСУ для дальнейшего эффективного ведения операции на данном направлении понадобятся средства для перебрасывания войск и техники, а также дальнобойное оружие и авиация. Об этом заявил народный депутат, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности Роман Костенко.

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