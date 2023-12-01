Войска РФ атакуют объект, без которого Авдеевку не взять: в ВСУ раскрыли детали

Оккупационные войска агрессора России стремятся к захвату коксохимического завода в Авдеевке, без которого город взять очень сложно. Враг систематически несет потери, ВСУ нуждаются в дронах. Обстановка на Авдеевском направлении стабильно тяжелая. Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью 47-й бригады Дмитрий Лазуткин.
В эфире Суспільне он рассказал о том, что без захвата коксохимического завода российские оккупанты вряд ли смогут взять Авдеевку. На его захват россияне отправляют как кадровых военных, так и спецназовцев.
"Без занятия коксохима об Авдеевке они могут только мечтать. Для них это привлекательная цель. Взять коксохим будет очень сложно. Я не убежден, что у них у них есть такие силы, хотя они очень много сосредоточены. Но они постоянно несут потери", - считает военный.видео дня
По его словам, бригада постоянно нуждается в БПЛА и FPV-дронах. Ситуация на Авдеевском направлении остается стабильно тяжелой.
"Она (ситуация) такова с начала октября, когда россияне начали штурмовать наши позиции и давить с флангов. Сейчас наша бригада воюет, защищая север Авдеевки. Ежедневно более десяти атак приходится отбивать, иногда более 20", - отметил Лазуткин.
Также оккупанты с применением малых групп и тяжелой техники штурмуют Степное.
"Нужно понимать, что такое Степное. Сейчас это не населенный пункт. Населения там нет. По факту это территория с географическим названием", - подчеркнул Дмитрий Лазуткин.
Ситуация в районе Авдеевки
В ВСУ раскрыли детали наступления России на Авдеевку и рассказали, что коксохимический завод остается под контролем украинских войск. Враг продолжает наступать, задействует пехоту и проводит точечные атаки.
Представитель Сил обороны Украины Таврического направления Александр Штупун сказал, что войска РФ усилили штурмы под Авдеевкой. Вражеские войска в два раза увеличили количество артобстрелов и авиаударов.
Россияне готовятся к уличным боям в Авдеевке, считает боец Легиона Свободы Максим Морозов. Бои с оккупантами идут в промышленной зоне, оккупанты пытаются ее взять, чтобы выйти на старую часть города.
Другие новости:
- РФ наступает под Авдеевкой, ВСУ держатся на левобережье Херсонщины – Генштаб
- Российские оккупанты захватили часть промзоны в Авдеевке – ISW
- Повторяется сценарий Бахмута: Романенко оценил, удержат ли ВСУ Авдеевку