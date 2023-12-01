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Войска РФ атакуют объект, без которого Авдеевку не взять: в ВСУ раскрыли детали

Андрей Ганчук
1 декабря 2023, 13:44
Российские оккупанты в боях за Авдеевку Донецкой области постоянно несут потери, ситуация в районе остается стабильно тяжелой, рассказал Дмитрий Лазуткин.
Авдеевка, коксохим
Оккупанты пытаются взять коксохим, чтобы захватить Авдеевку - военный / Коллаж: Главред, фото: Facebook П. Жебривского, Википедия

Оккупационные войска агрессора России стремятся к захвату коксохимического завода в Авдеевке, без которого город взять очень сложно. Враг систематически несет потери, ВСУ нуждаются в дронах. Обстановка на Авдеевском направлении стабильно тяжелая. Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью 47-й бригады Дмитрий Лазуткин.

В эфире Суспільне он рассказал о том, что без захвата коксохимического завода российские оккупанты вряд ли смогут взять Авдеевку. На его захват россияне отправляют как кадровых военных, так и спецназовцев.

"Без занятия коксохима об Авдеевке они могут только мечтать. Для них это привлекательная цель. Взять коксохим будет очень сложно. Я не убежден, что у них у них есть такие силы, хотя они очень много сосредоточены. Но они постоянно несут потери", - считает военный.

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По его словам, бригада постоянно нуждается в БПЛА и FPV-дронах. Ситуация на Авдеевском направлении остается стабильно тяжелой.

"Она (ситуация) такова с начала октября, когда россияне начали штурмовать наши позиции и давить с флангов. Сейчас наша бригада воюет, защищая север Авдеевки. Ежедневно более десяти атак приходится отбивать, иногда более 20", - отметил Лазуткин.

Также оккупанты с применением малых групп и тяжелой техники штурмуют Степное.

"Нужно понимать, что такое Степное. Сейчас это не населенный пункт. Населения там нет. По факту это территория с географическим названием", - подчеркнул Дмитрий Лазуткин.

Ситуация в районе Авдеевки

В ВСУ раскрыли детали наступления России на Авдеевку и рассказали, что коксохимический завод остается под контролем украинских войск. Враг продолжает наступать, задействует пехоту и проводит точечные атаки.

Представитель Сил обороны Украины Таврического направления Александр Штупун сказал, что войска РФ усилили штурмы под Авдеевкой. Вражеские войска в два раза увеличили количество артобстрелов и авиаударов.

Россияне готовятся к уличным боям в Авдеевке, считает боец Легиона Свободы Максим Морозов. Бои с оккупантами идут в промышленной зоне, оккупанты пытаются ее взять, чтобы выйти на старую часть города.

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Авдеевка ВСУ коксохим войска России война России и Украины
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