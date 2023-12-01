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"Захват" РФ части Хромового: в ВСУ рассказали, что происходит под Бахмутом

Алексей Тесля
1 декабря 2023, 14:50
Успехов на Бахмутском направлении российские оккупанты не имеют, подчеркнул Владимир Фитьо.
'Захват' РФ части Хромового: в ВСУ рассказали, что происходит под Бахмутом
ВСУ отражают вражеские атаки / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

На Бахмутском направлении фронт динамичен, поэтому сейчас говорить о каких-либо достижениях российских оккупантов нельзя, заявил начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо.

"Враг продолжает атаковать с помощью штурмовых групп, подразделения "Шторм-Z", "Шторм-V". Также зафиксировано присутствие бывших "вагнеровцев", входящих в состав регулярных подразделений. Их количество невелико, они в основном выполняют функции инструкторов и в целом не влияют на ход ситуации. Каких-либо успехов на Бахмутском направлении российские оккупанты не имеют, украинские защитники мужественно защищают свои позиции, при лучшем случае переходят к наступательным действиям", - подчеркнул он в комментарии УНН.

Говоря об информации о частичном занятии врагом части Хромового Бахмутского района, Фитьо отметил, что украинские защитники находятся в активной обороне. При этом улучшают свое тактическое положение и переходят к наступательным действиям.

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"Фронт динамичен. Он может подвигаться 50 метров туда, 50 метров сюда, и сейчас говорить о качестве достижения российских оккупантов на данном направлении мы не можем", - добавил Фитьо.

Что известно о боях за Хромово

Отметим, что ранее проект DeepState сообщил, что российским оккупантам удалось занять часть Хромового - это северо-западная окраина Бахмута.

Отмечалось, что информация о полном контроле не соответствует действительности.

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, что ВСУ идут вперед на Мелитополь: "перемалывают" сотни оккупантов вместе с техникой. Враг продолжает активные наземные пехотные атаки при поддержке бронетехники и авиации, рассказал Александр Тарнавский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у Путина появился шанс выиграть войну в Украине, пишут журналисты The Economist. По мнению журналистов, в такой ситуации война может затянуться на много лет. Западу следует срочно опомниться и оказать нужную военную помощь украинскому государству.

Ранее Роман Свитан дал неожиданный прогноз перелома в войне. Недостаток сил стал причиной потерь в живой силе и технике ВСУ в ходе летнего контрнаступления, считает Роман Свитан.

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ВСУ Бахмут война России и Украины
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