Путин боится НАТО: в России увеличивают численность армии

Президент России Владимир Путин подписал указ о резком увеличении штата армии.

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Оккупанты резко увеличивают армию / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео kremlin.ru, ГУР МО

Русский диктатор Владимир Путин принял решение об увеличении численности армии РФ, которое вступит в силу с 1 декабря. Об этом свидетельствует указ оккупантов "Об установлении штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации".

По сообщению Министерства обороны России, Путин подписал указ об увеличении штата Вооруженных сил России до 2 209 130 человек, включая 1 320 000 военных. Это означает рост численности военных более чем на 170 тысяч человек.

Однако ведомство уточнило, что увеличение численности армии страны-агрессора не включает проведение мобилизации. Оно будет осуществляться за счет контрактников, входящих в состав Вооруженных сил РФ.

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"Увеличение реализуется поэтапно за счет контрактников", - сообщило ведомство.

Также Минобороны РФ придумало причину увеличения армии оккупантов. Причиной для этого шага стали война на территории Украины и якобы "расширение НАТО".

Увеличение штата армии РФ

Напомним, в декабре 2022 года стало известно, что Путин решил увеличить численность российской армии примерно на 30% до уровня 1,5 миллиона человек.

Также в сентябре 2023 года разведка Великобритании сообщила о намерении России мобилизовать сотни тысяч людей, но всеобщей мобилизации не предвидится. Российские власти планируют набрать 420 тысяч контрактников до конца этого года.

Кроме этого, в РФ волнуются, что к весне 2024 года их войска могут стать менее эффективными для наступательных операций. Это связано с изменением характера их усилий вдоль линии фронта.

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