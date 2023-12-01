Путин боится НАТО: в России увеличивают численность армии

Русский диктатор Владимир Путин принял решение об увеличении численности армии РФ, которое вступит в силу с 1 декабря. Об этом свидетельствует указ оккупантов "Об установлении штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации".
По сообщению Министерства обороны России, Путин подписал указ об увеличении штата Вооруженных сил России до 2 209 130 человек, включая 1 320 000 военных. Это означает рост численности военных более чем на 170 тысяч человек.
Однако ведомство уточнило, что увеличение численности армии страны-агрессора не включает проведение мобилизации. Оно будет осуществляться за счет контрактников, входящих в состав Вооруженных сил РФ.
"Увеличение реализуется поэтапно за счет контрактников", - сообщило ведомство.
Также Минобороны РФ придумало причину увеличения армии оккупантов. Причиной для этого шага стали война на территории Украины и якобы "расширение НАТО".
Увеличение штата армии РФ
Напомним, в декабре 2022 года стало известно, что Путин решил увеличить численность российской армии примерно на 30% до уровня 1,5 миллиона человек.
Также в сентябре 2023 года разведка Великобритании сообщила о намерении России мобилизовать сотни тысяч людей, но всеобщей мобилизации не предвидится. Российские власти планируют набрать 420 тысяч контрактников до конца этого года.
Кроме этого, в РФ волнуются, что к весне 2024 года их войска могут стать менее эффективными для наступательных операций. Это связано с изменением характера их усилий вдоль линии фронта.
Читайте также:
- Уменьшит скорость продвижения ВСУ: Рассвет рассказал, чего ждать от мобилизации в РФ
- "Ежемесячно по 70 тысяч": Рустамзаде рассказал о масштабной мобилизации в РФ
- У Путина боятся бунта: в ГУР сделали заявление о массовой мобилизации в РФ