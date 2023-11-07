В РФ боятся, что армия Путина к весне 2024-го может "сдуться" – ISW

Террорист Гиркин заговорил о рисках для армии страны-агрессора РФ и говорит, что у оккупантов скоро может ослабиться наступательный и оборонительный потенциал.

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В РФ боятся, что армия Путина к весне 2024-го может "сдуться"/ коллаж: Главред, фото: Facebook, скрин

В стране-агрессоре России опасаются, что к весне 2024 года их войска будут еще менее способны проводить наступательные операции, чем сейчас, ввиду нынешнего характера их усилий вдоль линии фронта. При этом дополнительная помощь, которую Украина получает от Запада, позволит украинским военным прекратить позиционную войну и провести успешное контрнаступление в следующем году.

Такое мнение высказал заключенный российский террорист Игорь Гиркин. Его рукописное письмо от 26 октября, в котором он решил подвести итоги ситуации на фронте в Украине за месяц, опубликовала жена бывшего главаря боевиков "ДНР" Мирослава Регинская. Выводы, к которым пришел Гиркин, оценили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Гиркин в своем письме заявил, что ситуация для российских оккупантов постепенно ухудшается. По его словам, они демонстрируют растущую слабость по сравнению с возможностями Украины. Террорист утверждает, что российская армия не только не смогла начать проводить широкие наступательные операции в начале осеннего сезона, но и даже не смогла завершить ограниченные атаки на ряде направлений.

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При этом он оценил наступление оккупантов возле Авдеевки и сказал, что он привел к значительным потерям живой силы. По словам Гиркина, это продемонстрировало неспособность путинской армии "достичь превосходства" на очень узком участке фронта, несмотря на подготовку.

Гиркин предположил, что отражение локализованных атак Украины и в то же время проведение осенне-зимних наступательных операций может ослабить наступательный и оборонительный потенциал российской армии до весны 2024 года. Поэтому оккупантам возможно придется провести остаток осенне-зимней кампании на обороне, чтобы попытаться "устранить оперативные кризисы". Одним из таких "кризисов" он назвал украинское присутствие на левобережье Херсонской области.

Также Гиркин заявил, что российские вооруженные силы по-прежнему будут неспособны к любым широким наступательным действиям.

Он добавил, что западная помощь, которую получает Украина, и отсутствие мобилизации в России могут позволить украинским военным прекратить позиционную войну и провести успешные наступательные операции в 2024 году.

"Предположение Гиркина о том, что российские наступательные операции вредят перспективам будущих их операций, примечательно, поскольку им по-прежнему приходится отражать украинские атаки, одновременно пытаясь начать собственные. Время для нынешнего российского наступления вокруг Авдеевки также было несколько странным и неоптимальным, поскольку и грязная погода, как и ожидалось, препятствовала им. Но осенние и зимние погодные условия вряд ли помешают наступлениям России или Украины в дальнейшем", – оценили в ISW высказывания террориста.

Война в Украине

Напомним, в Крыму в ночь на 7 ноября раздавались взрывы. Жители временно оккупированного полуострова пишут, что звуки взрывов были слышны в Саках и Сакском районе, Новофедоровке, Севастополе.

Аналитики ISW отметили, что в РФ нарастили производство ракет. У армии РФ в резерве имеется около 900 высокоточных оперативно-стратегических и стратегических ракет. Российские оккупанты смогли увеличить запасы высокоточных ракет быстрее, чем предполагалось.

Военный эксперт Роман Свитан назвал дату возможных ударов по Украине. С военной точки зрения нет необходимости в массированной атаке, но есть еще "путинская логика".

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