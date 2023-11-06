Могут ли призывать в ВСУ ранее не служивших мужчин до 25 лет: юрист назвал детали

В Украине возраст призыва в армию снизили до 25 лет. Юрист объяснил, могут ли призывать людей моложе 25 лет, которые не служили в армии.

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Юрист Ростислав Кравец подчеркнул, что призывник и военнообязанный – это разные категории. / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине весной 2023 Радой был принят закон, предусматривающий уменьшение предельного возраста пребывания мужчин на военном учете с 27 до 25 лет. Однако все равно во время военного положения и общей мобилизации в Украине граждан до 25 лет, которые не служили в армии и имеют статус призывника, могут мобилизовать только по их желанию. Об этом в комментарии порталу "Факты ICTV" сообщил юрист и адвокат Ростислав Кравец.

При этом, по его словам, военнообязанные мужчины этого возраста подлежат мобилизации согласно действующему законодательству.

Кравец подчеркнул, что призывник и военнообязанный – это разные категории. Призывники – лица, приписанные к призывным участкам. Они подлежат призыву на срочную службу или еще не проходили ее. А военнообязанные – это лица, которые находятся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

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"Для этих двух категорий даже существуют разные военные учеты. То есть отдельный учет для призывников и отдельный для военнообязанных. Учет ведется на основании паспорта гражданина Украины и удостоверения о приписке к призывному участку (для призывников) или военный билет или временное удостоверение военнообязанного (для военнообязанных)", – объяснил Кравец.

Соответственно если мужчина до 25 лет не служил армии, никто мобилизовать его на военную службу не сможет, подытожил юрист.

Мобилизация в Украине - последние новости

В Украине в ближайшее время могут усилить мобилизацию. Однако мобилизовать в ряды Вооруженных сил абсолютно всех мужчин нельзя. Такое мнение озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, в Украине есть определенное количество латентных сепаратистов, и они непригодны для роли защитника Украины.

Главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный в интервью изданию Economist рассказал об увеличении резерва военных в Украине. Он заявил, что в Украине должны расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на сборы и внедрить "боевую стажировку".

Военный эксперт прокомментировал идею Залужного с мобилизацией. Александр Мусиенко считает, что усиление мобилизации имеет смысл, когда будет поставляться оружие, и когда наши партнеры помогут нам готовить эти резервы на полигонах стран НАТО.

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