Когда мобилизацию в Украине могут усилить: военный эксперт прокомментировал идею Залужного

Александр Мусиенко прокомментировал тезис главкома ВСУ Валерия Залужного о возможном усилении мобилизации.

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Усиление мобилизации по идее Залужного имеет смысл при одном условии - Александр Мусиенко / коллаж Главред, фото УНИАН

Усиление мобилизации в Украине будет иметь смысл только тогда, когда в нужных объемах будет поставляться западное оружие. Такое мнение для портала "ТСН" высказал военный эксперт Александр Мусиенко.

Специалист обращает внимание, что вопрос мобилизации в статье главкома ВСУ Валерий Залужного для западного издания Economist стоит пятым пунктом после предыдущих четырех, а именно о предоставлении вооружения Украине. Только после этого главнокомандующий пишет о мобилизации с целью обучения резервов, ротаций подразделений, которые участвуют в боевых действиях и усилении украинских бойцов.

"Потому что усиление мобилизации и расширение категорий имеет смысл, когда будет поставляться оружие, и когда наши партнеры помогут нам готовить эти резервы на полигонах стран НАТО. Тогда это может быть. Это будет решаться в ближайшее время, когда будет видно, в каких объемах нам утвердят помощь на следующий год, будет ли она включать все потребности, о которых говорил главнокомандующий. От этого будет рассчитываться ход и сценарий боевых действий", ‒ отметил он.

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Залужный в статье утверждает, что лично ему хватает солдат, подчеркнул Мусиенко. Но речь идет о предстоящей осенне-летней кампании. И новых людей следует готовить зимой, а также обучать на территории стран НАТО.

"Но для того, чтобы этого достичь должна быть ясность с точки зрения обеспечения нас оружием и необходимыми средствами для продолжения боевых действий. От этого в дальнейшем будет зависеть вопрос мобилизации. Речь идет комплексно, не только о расширении граждан, подлежащих призыву, а еще наведение порядка, устранение коррупционных рисков и так далее", — подытожил Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Мобилизация в Украине

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