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Полная мобилизация в Украине: эксперт объяснил, будут ли призывать всех без исключения

Анна Ярославская
4 ноября 2023, 09:40
Потребность в свежих силах на фронте огромная, поэтому очередная волна мобилизации сейчас необходима.
Мобилизация, боец
В Украине вероятно будет усилена мобилизация / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине в ближайшее время могут усилить мобилизацию. Однако мобилизовать в ряды Вооруженных сил абсолютно всех мужчин нельзя. Такое мнение озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"В любом случае будут приняты соответствующие решения по усилению мобилизации", — сказал Коваленко в комментарии ТСН.

По его словам, в Украине есть определенное количество латентных сепаратистов, и они непригодны для роли защитника Украины.

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"К сожалению, сегодня у нас есть определенное количество мужчин, которые непригодны для выполнения функций военнообязанного, защитника Украины по одной причине — они латентные сепаратисты. Это серьезный вопрос. Нам нужны мотивированные, патриотически настроенные люди. Люди с улицы могут оказаться, например, агентами вражеских спецслужб, которые будут направлены на полигон", - объяснил эксперт.

Коваленко считает, что несмотря на то, что у врага больший мобилизационный ресурс, достичь преимущества на фронте возможно, если усилить несколько других направлений.

"У россиян значительно больший мобилизационный ресурс, это правда. Наша задача, кроме мобилизации, — улучшать систему управления ресурсами, техническое обеспечение. Комплексно это сможет создать паритет даже при условии, если у россиян будет количественное преимущество. То есть при таких условиях количественное преимущество будет не таким критическим", — считает он.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Военный психолог и офицер ВСУ Андрей Козинчук заявил, что потребность в свежих силах на фронте огромная, поэтому очередная волна мобилизации сейчас необходима.

"Мы уже заканчиваемся. Люди на войне, к сожалению, гибнут, а есть еще и раненые. Лично я сейчас с травмой нахожусь не в армии, а в госпитале, и кто-то вместо меня выполняет мою работу. Люди постепенно уходят, госпитали переполнены. У меня лично в подразделении увольняются дяди, которым по 60 лет. Нам нужны свежие силы на фронте. Те, кто остался — они уставшие, истощенные, с контузиями. Есть большая потребность, чтобы освежить наши силы на передовой", — сказал он.

Мобилизация в Украине

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что в Украине продолжается война, которая зацепила каждый уголок нашей страны. Защитники – это не люди из металла, а потому украинское государство остро нуждается в мобилизационном ресурсе.

В Украине приблизительно через месячный срок хотят запустить смарт-мобилизацию, при которой человек сможет самостоятельно выбрать специальность в армии.

Народные депутаты предлагают разрешить пересекать границу всем военнообязанным украинским мужчинам. Впрочем, для этого нужно выполнить одно условие - перечислять деньги на Вооруженные силы Украины. Соотвествующий законопроект №8029 зарегистрировали в Верховной Раде. Его автором является народный депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу.

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