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Расквасили нос: Гиркина жестоко избили в СИЗО – в соцсетях раскрыли детали

Алексей Тесля
25 сентября 2023, 09:31 обновлено 25 сентября, 09:31
Нападение на Игоря Гиркина могло произойти, когда его вывели на прогулкую
Гиркин
Игоря Гиркина избили в СИЗО / скриншот из видео

Российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) могли жестоко избить в следственном изоляторе, где он сейчас находится.

Как пишут российские пропагандисты, якобы нападение произошло во время прогулки Гиркина.

Отмечается, что будто на террориста набросился один из защитников Мариуполя, который находится в плену.

видео дня

В то же время в Telegram-каналах опубликовали фото избитого человека, похожего на Гиркина.

Якобы террориста, известного также под вымышленным именем "Рунов", доставили в СИЗО вместе с украинскими военнопленными из Мариуполя. Нападение на него, по данным пропагандистов, произошло, когда Гиркин вышел на прогулку — его якобы избил украинский защитник Мариуполя.

Добавим, что по данным пропагандистов, дескать нападение было санкционировано администрацией СИЗО.

"Напал правый радикал. Естественно без зеленого света со стороны администрации это было невозможно осуществить", — говорится в сообщении.

Внимание! Фото содержит изображение насилия и жестокости:

Гиркин
Игоря Гиркина могли избить в СИЗО / Telegram

Ранее правозащитник рассказал, кто в РФ может бросить вызов Кремлю после неудач Гиркина и Пригожина. Довольно много было в РФ полевых командиров, говорит Сергей Кривенко, которые привыкли к анархии и некоторой вседозволенности начиная с 2014 года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Гиркин идет в президенты: лучшей спарринг-груши для Путина сложно было найти. Одна из гиперзадач Путина на этих выборах - вновь объединить вокруг себя ура-патриотическое ядро, которое начало от него отдаляться и даже ненавидеть его.

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СИЗО Игорь Гиркин
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