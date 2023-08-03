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Правозащитник рассказал, кто в РФ могут бросить вызов Кремлю после неудач Гиркина и Пригожина

Дмитрий Видоменко
3 августа 2023, 01:35
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Довольно много было в РФ полевых командиров, говорит Сергей Кривенко, которые привыкли к анархии и некоторой вседозволенности начиная с 2014 года.
Пригожин, Кривенко, Гиркин
Количество авантюристов в России всегда было достаточно высоким - Сергей Кривенко / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

После провала бунта главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и после того, как бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) был арестован и помещен в СИЗО, все равно осталось достаточное количество персонажей, которые могут, теоретически, пойти против путинского режима. Об этом в интервью Главреду рассказал российский правозащитник, член правления Международного общества "Мемориал" Сергей Кривенко.

"Конечно, остались. Довольно много было полевых командиров, которые привыкли к анархии и некоторой вседозволенности начиная с 2014 года на востоке Украины.То есть остались, и они могут всплывать неизвестно откуда – количество авантюристов в России всегда было достаточно высоким. Пригожин показал пример. И то, что он был неудачным, и то, что Пригожин – уголовник, но, по крайней мере, он показал пример того, что так можно и за это ничего особо не будет, будет порождать подобные случаи. Хотя власть наверняка подготовилась и сейчас думает, как это все купировать, когда это будет происходить. Но пример есть", ‒ сказал он.

Мятеж Пригожина и арест Гиркина

В середине июля "вагнеровцы" по приказу Евгения Пригожина устроили вооруженный мятеж против высшего военно-политического руководства страны.

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Главаря боевиков не устраивало ведение захватнической войны против Украины, и по этой причине он поднял оружие против министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Но уже к вечеру мятеж затих после вмешательства в переговоры Александра Лукашенко. Пригожина и ЧВК "Вагнер" перебросили в Беларусь.

После этого в России началась "охота" на генералов, в том числе Суровикина, друга Пригожина, который, по мнению российских СМИ, был предупрежден о мятеже заранее.

Задержан был и российский террорист Игорь Гиркин, неоднократно критиковавший Минобороны РФ и самого Путина. В настоящее время он находится в СИЗО.

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