Расстрел пленных бойцов ВСУ: реакция на зверское преступление оккупантов РФ

Ответственность за зверства оккупантов лежит на высшем руководстве РФ, говорит Дмитрий Лубинец.

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Появилась реакция на расстрел безоружных бойцов ВСУ / Коллаж: Главред, Фото: vv.gov.ua, Facebook, УНИАН

В Вооруженных силах Украины проверяют видео расстрела российскими оккупантами украинских военных, которые сдавались в плен, предположительно, возле Степового Донецкой области (в районе Авдеевки), заявил представитель ОСГВ "Таврия" Александр Штупун.

Как подчеркнул он в комментарии УП, российские оккупанты ежедневно цинично нарушают правила и обычаи ведения войны.

"И это видео – вопиющее тому подтверждение. Оно проходит соответствующие процедуры проверки и документирования. Подобные преступления не имеют срока давности, все доказательства будут переданы в соответствующие международные институты, которые занимаются военными преступлениями", - отметил он.

видео дня

Реакция украинского омбудсмена

В свою очередь омбудсмен Дмитрий Лубинец инициировал официальное обращение в Международный комитет Красного Креста, который имеет мандат фиксации обращения с военнопленными.

Также Лубинец обратится к ООН, чтобы там зафиксировали еще один факт нарушения международного гуманитарного права со стороны страны-агрессора и российских военных. Он подчеркнул, что казнь тех, кто сдается в плен, является военным преступлением.

"Россия должна понести наказание за каждый подобный случай смертной казни украинских военных, которые сдаются в плен! Отмечу, что они не единичны – это убийство и бойца Александра Мациевского и других военных, которые сдавались в плен. Это и публичная казнь военнопленных в Оленовке", – написал Лубинец в Telegram.

Лубинец заявил, что это также ответственность и высшего руководства России. Он подчеркнул, что наказание должны понести все виновные.

Ранее сообщалось о том, что под Авдеевкой россияне расстреляли сдавшихся в плен безоружных бойцов ВСУ. При этом российские захватчики расстреляли двоих украинских воинов, когда они без оружия сдались в плен.

Напомним, ранее в Сети появилось видео с украинским защитником, который попал в плен. На кадрах видно, как он курит сигарету и говорит "Слава Украине". В этот момент оккупанты начинают его жестоко расстреливать. Военный погиб на месте.

СБУ официально подтвердила имя Героя. Им является Александр Мациевский.

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