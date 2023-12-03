Расстрел пленных бойцов ВСУ: реакция на зверское преступление оккупантов РФ

В Вооруженных силах Украины проверяют видео расстрела российскими оккупантами украинских военных, которые сдавались в плен, предположительно, возле Степового Донецкой области (в районе Авдеевки), заявил представитель ОСГВ "Таврия" Александр Штупун.
Как подчеркнул он в комментарии УП, российские оккупанты ежедневно цинично нарушают правила и обычаи ведения войны.
"И это видео – вопиющее тому подтверждение. Оно проходит соответствующие процедуры проверки и документирования. Подобные преступления не имеют срока давности, все доказательства будут переданы в соответствующие международные институты, которые занимаются военными преступлениями", - отметил он.
Реакция украинского омбудсмена
В свою очередь омбудсмен Дмитрий Лубинец инициировал официальное обращение в Международный комитет Красного Креста, который имеет мандат фиксации обращения с военнопленными.
Также Лубинец обратится к ООН, чтобы там зафиксировали еще один факт нарушения международного гуманитарного права со стороны страны-агрессора и российских военных. Он подчеркнул, что казнь тех, кто сдается в плен, является военным преступлением.
"Россия должна понести наказание за каждый подобный случай смертной казни украинских военных, которые сдаются в плен! Отмечу, что они не единичны – это убийство и бойца Александра Мациевского и других военных, которые сдавались в плен. Это и публичная казнь военнопленных в Оленовке", – написал Лубинец в Telegram.
Лубинец заявил, что это также ответственность и высшего руководства России. Он подчеркнул, что наказание должны понести все виновные.
Ранее сообщалось о том, что под Авдеевкой россияне расстреляли сдавшихся в плен безоружных бойцов ВСУ. При этом российские захватчики расстреляли двоих украинских воинов, когда они без оружия сдались в плен.
Напомним, ранее в Сети появилось видео с украинским защитником, который попал в плен. На кадрах видно, как он курит сигарету и говорит "Слава Украине". В этот момент оккупанты начинают его жестоко расстреливать. Военный погиб на месте.
СБУ официально подтвердила имя Героя. Им является Александр Мациевский.
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