'Будет одна большая Буча': экс-военный рассказал о планах оккупантов на 2025 год

Россияне считают, что Дональд Трамп вернется в кресло президента США и перекроет поставки боеприпасов Украине.

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Россия планирует максимально "развернуться" в Украине в 2025 году / Коллаж: Гларед, фото: facebook.com / GeneralStaff.ua, facebook.com/MinistryofDefence.UA

В 2025 году Россия планирует предпринять попытку крупного расширения в Украине, установив контроль над большей частью территории. После возможного возвращения Дональда Трампа на президентское кресло США, РФ намерена устроить в Украине "одну большую Бучу". Об этом рассказал Евгений Дикий, бывший командир батальона "Айдар" и военный эксперт в эфире телемарафона.

Он утверждает, что Кремль надеется на изменение политики США в отношении Украины, остановку поддержки военных поставок в Украину и прекращение антироссийских санкций. Это, по его мнению, позволит России активизировать свои действия на украинском фронте и страна-аресорка попытается расширить захваченные территории и общее влияние в стране.

"Поэтому они сейчас делают ставку именно "господин или пропал" и они собираются именно одержать победу. И они даже не скрывают, какой будет эта победа. Это будет не Крым, это будет одна большая буча. Они абсолютно прямо заявляют, что их целью является "окончательное решение украинского вопроса", - сказал Дикий. видео дня

Он подчеркнул, что Кремль определил для себя, что проигрыш в войне означает конец режима, поэтому российские власти ставят перед собой задачу одержать победу. Дикий указал, что эта победа, которую они называют "окончательное решение украинского вопроса", должна состояться до конца 2025 года. План оккупантов предусматривает удержание оккупированных территорий и максимальное уничтожение украинских сил во время попыток наступления.

"У них задача на 24-й год: удержать оккупированные территории и максимально нас уничтожать при попытках их освободить. А дальше они считают, что произойдет "второе пришествие", как они его нежно называют, Трампушки. Вот придет Трамп в Белый дом, перекроет нам поставки БК и вот тогда в 25-м они развернутся", - добавил Дикий.

Ситуация в Авдеевке

Напомним, оккупанты активно наступают на Авдеевку, несмотря на собственные потери в тяжелых боях. Защитники Украины имеют стратегию противостояния, но она требует значительных усилий для воплощения.

Также, по словам эксперта по военных вопросам от BILD Юлиана Репке, Вооруженные Силы Украины уничтожили колонну техники и начали контрнаступление под Авдеевкой. Российские войска пытались атаковать украинские позиции с помощью дорогостоящих БТР-82А, но их штурм был безуспешным.

Кроме того, Вооруженные силы Украины опровергли слухи о продвижении российских войск на территорию Авдеевского коксохимического завода. Российские оккупанты безуспешно атакуют Авдеевку и пытаются попасть на территорию завода, но им это не удается.

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