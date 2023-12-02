Почти 9 тысяч оккупантов: в ВСУ раскрыли потери врага на Бахмутском направлении

В ВСУ раскрыли потери оккупантов на Бахмутском направлении и сообщили об успешных оборонительных действиях Сил обороны на нескольких участках вблизи города.

https://glavred.info/ukraine/pochti-9-tysyach-okkupantov-v-vsu-raskryli-poteri-vraga-na-bahmutskom-napravlenii-10521646.html Ссылка скопирована

Оккупанты пытаются отбить предварительно утраченные свои позиции / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

В районе Бахмута оккупанты активно используют авиацию в случаях, когда это позволяют погодные условия. Также, российские войска перед самым штурмом обстреливают позиции украинских войск. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

По его словам, обстановка на данном направлении бововых действий достаточно динамичная. За последние сутки силы обороны отбили 21 вражескую атаку в районе населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка.

"Враг активно использует авиацию, если это позволяет погода... Также (зафиксировано) 437 обстрелов украинских позиций - это и артиллерия, и минометы разных калибров", - сказал Фитьо.

видео дня

Он добавил, что самые интенсивные бои разворачиваются как на южном, так и на северном фланге Бахмута. Вооруженные силы Украины активно удерживают позиции, однако при первой возможности переходят к наступательным операциям.

"Сейчас российские оккупационные войска пытаются отбить предварительно утраченные свои позиции, успехов у них нет.",- указал Фитьо.

По словам Фитьо, армия РФ часто прибегает к тактике "мясных" штурмов, где не уделяется вес жизни солдат.

"Потери врага на нашей линии ответственности с начала ноября составили 8700 человек. В России проводится Скрытая мобилизация для восполнения этих потерь. Кроме потерь 200-ми и 300 - ми у них еще проблема с отказниками и дезертирами, которые покидают поле боя", - сказал спикер.

Боевые действия на Бахмутском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Институте изучения войны отметили, что Силы обороны продолжают активные операции в районе Бахмута. Вооруженные силы Украины успешно выбили российские войска с позиций, расположенных к северу от Хромового и к востоку от Клещиевки.

Подполковник Владимир Фитьо, руководитель службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск отмечал, что ситуация на фронте является динамичной, поэтому в данный момент невозможно говорить о каких-либо достижениях российских оккупантов.

Также, в Институте изучения войны раскрыли, какую тактику использовали Вооруженные Силы Украины под Бахмутом. По российским источникам, украинские системы радио-электронной борьбы существенно препятствовали Российской связи на оккупированных территориях.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.