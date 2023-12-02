ВСУ оттеснили оккупантов вблизи Бахмута и Авдеевки: в ISW раскрыли детали

Силы обороны Украины продолжают вести наступательные операции на Бахмутском направлении. ВСУ оттеснили российские войска с позиций севернее Хромового и восточнее Клещиевки и успешно контратаковали в районе Авдеевки. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.
Аналитики ISW отмечают, что российские войска 1 декабря продолжали наступательные операции вблизи Бахмута, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские силы якобы захватили неопределенные позиции севернее Богдановки, северо-восточнее Хромового и севернее Курдюмовки (13 км юго-западнее Бахмута).
Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ ведут бои вдоль трассы О-0506 к северу от Хромового и Т-0504. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.
Тем временем спикер Сухопутных войск Украины Владимир Фитьо заявил, что российские войска активизировали операции на всем восточном фронте. Как сообщается, войска РФ перебросили части 98-й и 106-й гвардейских воздушно-десантных дивизий (ВДВ) по направлению Лимана на позиции между Хромовым и Богдановкой для усиления сил в этом районе. Фитьо отметил, что российские войска также оснащают подразделения на этом направлении бронетехникой.
Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжали наступление к югу от Бахмута. Машовец утверждал, что украинские войска оттеснили российские войска с позиций к северу от Хромового и к востоку от Клещиевки.
Геолокационные кадры, опубликованные 1 декабря, показывают, что российские войска якобы продвинулись к востоку и юго-востоку от Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки).
Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные штурмы к югу от Новокалинового и вблизи Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного и Первомайского. Машовец утверждал, что украинские силы контратаковали и отразили неопределенные позиции вблизи Авдеевки.
Ситуация на фронте - последние новости
Оккупационные войска агрессора России стремятся к захвату коксохимического завода в Авдеевке, без которого город взять очень сложно. Враг систематически несет потери, ВСУ нуждаются в дронах. Обстановка на Авдеевском направлении стабильно тяжелая. Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью 47-й бригады Дмитрий Лазуткин.
В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск Таврия враг продолжает активные наземные пехотные атаки при поддержке бронетехники и авиации, рассказал командующий ОСГВ бригадный генерал Александр Тарнавский.
29 ноября ВСУ активизировали свои атаки на левом берегу Херсонской области и продвинулись к юго-западу от Крынок. Они успешно закрепились в лесном массиве рядом. Между тем, моральный дух и боевые возможности оккупантов на левом берегу Херсонщины продолжают ухудшаться.
Другие новости:
- Боевые действия на левом берегу Днепра: экс-глава Генштаба ВСУ раскрыл важный нюанс
- ВСУ уничтожили колонну техники и перешли в контрнаступление под Авдеевкой - СМИ
- "Захват" РФ части Хромового: в ВСУ рассказали, что происходит под Бахмутом