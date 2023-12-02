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ВСУ оттеснили оккупантов вблизи Бахмута и Авдеевки: в ISW раскрыли детали

Анна Ярославская
2 декабря 2023, 07:56
Российские войска активизировали операции на всем восточном фронте.
ВСУ оттеснили оккупантов вблизи Бахмута и Авдеевки: в ISW раскрыли детали
Российских оккупантов оттеснили вблизи Бахмута и Авдеевки / колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони, 22 окрема механізована бригада

Силы обороны Украины продолжают вести наступательные операции на Бахмутском направлении. ВСУ оттеснили российские войска с позиций севернее Хромового и восточнее Клещиевки и успешно контратаковали в районе Авдеевки. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW отмечают, что российские войска 1 декабря продолжали наступательные операции вблизи Бахмута, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения.

Карты боев ISW
Карты боев ISW / understandingwar.org

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские силы якобы захватили неопределенные позиции севернее Богдановки, северо-восточнее Хромового и севернее Курдюмовки (13 км юго-западнее Бахмута).

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Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ ведут бои вдоль трассы О-0506 к северу от Хромового и Т-0504. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

Тем временем спикер Сухопутных войск Украины Владимир Фитьо заявил, что российские войска активизировали операции на всем восточном фронте. Как сообщается, войска РФ перебросили части 98-й и 106-й гвардейских воздушно-десантных дивизий (ВДВ) по направлению Лимана на позиции между Хромовым и Богдановкой для усиления сил в этом районе. Фитьо отметил, что российские войска также оснащают подразделения на этом направлении бронетехникой.

Карты боев: Авдеевка
Карты боев: Авдеевка / understandingwar.org

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжали наступление к югу от Бахмута. Машовец утверждал, что украинские войска оттеснили российские войска с позиций к северу от Хромового и к востоку от Клещиевки.

Геолокационные кадры, опубликованные 1 декабря, показывают, что российские войска якобы продвинулись к востоку и юго-востоку от Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки).

Карты боев: Бахмут
Карты боев: Бахмут / understandingwar.org

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные штурмы к югу от Новокалинового и вблизи Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного и Первомайского. Машовец утверждал, что украинские силы контратаковали и отразили неопределенные позиции вблизи Авдеевки.

Ситуация на фронте - последние новости

Оккупационные войска агрессора России стремятся к захвату коксохимического завода в Авдеевке, без которого город взять очень сложно. Враг систематически несет потери, ВСУ нуждаются в дронах. Обстановка на Авдеевском направлении стабильно тяжелая. Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью 47-й бригады Дмитрий Лазуткин.

В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск Таврия враг продолжает активные наземные пехотные атаки при поддержке бронетехники и авиации, рассказал командующий ОСГВ бригадный генерал Александр Тарнавский.

29 ноября ВСУ активизировали свои атаки на левом берегу Херсонской области и продвинулись к юго-западу от Крынок. Они успешно закрепились в лесном массиве рядом. Между тем, моральный дух и боевые возможности оккупантов на левом берегу Херсонщины продолжают ухудшаться.

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