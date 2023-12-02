Наступление на Мелитополь: бригадный генерал ВСУ раскрыл колоссальные потери РФ

Общие потери врага за сутки составили 495 человек, уничтожено 8 единиц военной техники РФ, рассказал Александр Тарнавский.

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ВСУ отражают вражеские атаки / Коллаж 28-я ОМБр, Минобороны РФ

Российские войска снизили активность авиации, артиллерии и общее количество боевых столкновений, Силы обороны Украины стойко держат позиции на Авдеевском направлении, сообщил командующий ОСГВ "Таврия" генерал Александр Тарнавский.

"Враг уменьшил активность авиации, артиллерии и общее количество боестолкновений. Продолжает попытки продвигаться пехотой - потерял почти 500 человек. В операционной зоне ОСГВ "Таврия" противник нанес 4 авиаудара, провел 34 боевых столкновения и совершил 648 артобстрелов", - написал он в Telegram.

Как подчеркнул Тарнавский, "наши защитники и защитницы стойко держат оборону на авдеевском направлении".

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По данным командующего, общие потери врага за сутки составили 495 человек. Уничтожено 8 единиц военной техники, в частности:

4 ББМ;

2 БпЛА;

2 автомобиля;

13 единиц техники врага повреждены.

"Продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении", - добавил Тарнавский.

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, что войска РФ стремятся захватить три города на Донбассе. Владимир Путин нуждается в так называемых победах и символических достижениях, считает генерал армии Украины Виктор Муженко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у Путина появился шанс выиграть войну в Украине, пишут журналисты The Economist. По мнению журналистов, в такой ситуации война может затянуться на много лет. Западу следует срочно опомниться и оказать нужную военную помощь украинскому государству.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ "перемололи" тысячи оккупантов вместе с техникой. Подразделениями ВСУ было уничтожено 711 единиц вооружения и военной техники врага за неделю.

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