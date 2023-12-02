Наступление на Мелитополь: бригадный генерал ВСУ раскрыл колоссальные потери РФ

Российские войска снизили активность авиации, артиллерии и общее количество боевых столкновений, Силы обороны Украины стойко держат позиции на Авдеевском направлении, сообщил командующий ОСГВ "Таврия" генерал Александр Тарнавский.
"Враг уменьшил активность авиации, артиллерии и общее количество боестолкновений. Продолжает попытки продвигаться пехотой - потерял почти 500 человек. В операционной зоне ОСГВ "Таврия" противник нанес 4 авиаудара, провел 34 боевых столкновения и совершил 648 артобстрелов", - написал он в Telegram.
Как подчеркнул Тарнавский, "наши защитники и защитницы стойко держат оборону на авдеевском направлении".
По данным командующего, общие потери врага за сутки составили 495 человек. Уничтожено 8 единиц военной техники, в частности:
- 4 ББМ;
- 2 БпЛА;
- 2 автомобиля;
- 13 единиц техники врага повреждены.
"Продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении", - добавил Тарнавский.
Война в Украине
Ранее сообщалось о том, что войска РФ стремятся захватить три города на Донбассе. Владимир Путин нуждается в так называемых победах и символических достижениях, считает генерал армии Украины Виктор Муженко.
Напомним, ранее сообщалось о том, что у Путина появился шанс выиграть войну в Украине, пишут журналисты The Economist. По мнению журналистов, в такой ситуации война может затянуться на много лет. Западу следует срочно опомниться и оказать нужную военную помощь украинскому государству.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ "перемололи" тысячи оккупантов вместе с техникой. Подразделениями ВСУ было уничтожено 711 единиц вооружения и военной техники врага за неделю.
Другие новости:
- Бои за Купянск: оккупанты пытаются захватить новые позиции - ВСУ
- Шансов нет: оккупанты наступают на Купянском направлении
- Оккупанты продвинулись на Купянском направлении и собираются усилить атаки – ISW