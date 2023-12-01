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ВСУ уничтожили колонну техники и перешли в контрнаступление под Авдеевкой - СМИ

Юрий Берендий
1 декабря 2023, 14:46
По словам эксперта, россияне пытались атаковать позиции украинских защитников с помощью дорогостоящих БТР-82А, однако штурм провалился.
ВСУ уничтожили колонну техники и перешли в контрнаступление под Авдеевкой - СМИ
Россияне потеряли контроль над ключевыми позициями возле Авдеевки / Коллаж Главред, фото: Генштаб ВСУ, Минобороны Украины

Украинские военные провели успешную контратаку и отодвинули российских оккупантов на север от Авдеевки. Об этом сообщил эксперт по вопросам военных вопросов от BILD Юлиан Репке,

Аналитик отмечает, что российские войска начали наступление под Авдеевкой и захватили часть территории на юго-востоке города. В то же время Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают пытаться захватить село Степное на северо-западе, с целью окружения группировки украинских военных. В последние дни они устроили еще одно наступление под Красногоровкой, используя колонну современных БТР-82А для атаки на Степное.

"Украинские войска на время остановили безудержное продвижение российской армии к северу от стратегически важного города Авдеевка. Благодаря мощному огню колонну современных российских БТР удалось остановить и уничтожить", - подчеркнул Юлиан Репке.

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Он также отметил, что в результате жестких боев оккупантам пришлось отступить от Степного. Российская сторона потеряла контроль над территорией, а также понесла потери в виде нескольких БТР-82А, стоимость каждого из которых составляет 1,7 млн евро.

Боевые действия в районе Авдеевки

Как сообщил начальник службы связей с общественностью 47-й бригады Дмитр Лазуткин, российские войска намерены захватить коксохимический завод в Авдеевке, что является ключевым в оборо6не города. Ситуация на Авдеевском направлении остается стабильно напряженной.

Президент РФ Владимир Путин выражает желание достичь новых "побед". Оккупационные силы стремятся захватить города Авдеевка, Марьинка, Угледар и Купянск. Такое мнение высказал бывший начальник Генштаба, генерал армии Украины Виктор Муженко.

Офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов отметил, что ситуация на направлении Авдеевки остается напряженной, поскольку противник продолжает штурмовые действия на этом направлении, сосредотачивая внимание, в частности, на промзоне.

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война в Украине Авдеевка
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