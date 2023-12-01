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Боевые действия на левом берегу Днепра: экс-глава Генштаба ВСУ раскрыл важный нюанс

Юрий Берендий
1 декабря 2023, 14:09
Операция на левом берегу Днепра будет иметь большое значение. Однако по мнению экс-главы Генштаба Виктора Муженко, ее нужно было провести раньше.
Боевые действия на левом берегу Днепра: экс-глава Генштаба ВСУ раскрыл важный нюанс
Это одна из самых сложных операций, которая была проведена успешно - Муженко / Коллаж Главред, фото: Минобороны Украины, Генштаб ВСУ

Захват опорных пунктов на левом берегу Херсонской области является удачным и чрезвычайно значимым шагом для Вооруженных сил Украины. Об этом заявил генерал армии, бывший глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко в интервью BBC.

"То, что касается Херсонского направления, низовья Днепра - то действительно я считаю, что имеет успех. Потому что операция по форсированию такой широкой преграды, какой является река Днепр, особенно в низовьях, в устье, где куча этих островов, рукавов и все такое. Она имеет большое значение. Мы захватили плацдарм на противоположном берегу", - отметил генерал.

Однако он отметил важность вопросов, связанных со своевременностью данной операции и ее перспективами. Другими словами, важно рассмотреть, имеют ли Вооруженные Силы Украины возможность расширить этот плацдарм настолько, чтобы обеспечить логистику, снабжение и перемещение тяжелой техники и вооружения. После этого также важно решить вопрос относительно логистики, то есть обеспечения материальными ресурсами войск, которые будут расположены на этом опорном пункте.

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"Сейчас пока мы работаем под так называемым "зонтиком" артиллерии, которая работает с правого берега. Насколько мы сможем продвинуться дальше максимального размера этого "зонтика"? Здесь возникает вопрос. Насколько мы можем оперировать резервами для того, чтобы усилить ту группировку, которая расположена на левом берегу? Но сам по себе как вид маневра, как операция по форсированию - это действительно одна из самых сложных операций. И она была проведена украинской стороной успешно", - отметил Муженко.

Муженко отметил, что операцию по захвату опорных пунктов на левом берегу следовало провести немножко раньше.

"Я думаю, что это должно было планироваться с перспективой успеха на направлении главного удара, а затем - возможность схождения этих двух группировок в каком-то конкретном месте. Где это могло быть? В Мелитополе? Возможно. Возможно, в Токмаке. Возможно, в районе Каланчака или в районе Геническа. Но это должно было быть в таком общем замысле", - отметил генерал.

Боевые действия на левом берегу Днепра

Напомним, как ранее сообщал Главред, в результате удара по оккупационному "отделу полиции" Российской Федерации с названием "Новокаховский" в Херсонской области, 4 полицейских, включая "начальника тыла" и "заместителя начальника отдела", были убиты, а еще 17 получили ранения.

Глава Херсонского областного совета Александр Самойленко заявил, что на территории Херсонщины, освобожденной от российских оккупантов, практически полностью разрушены некоторые населенные пункты.

Как рассказал в интервью Главреду военный эксперт и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, активные боевые действия на фронте могут продолжаться и во время зимнего периода. Однако это будет зависеть от развития ситуации на левобережье Херсонщины.

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война в Украине новости Херсона
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