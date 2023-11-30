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Решающий момент контрнаступления: эксперт рассказал о ключевой угрозе для россиян

Юрий Берендий
30 ноября 2023, 22:07
По мнению Александра Мусиенко, именно от успеха операций на левом берегу Херсонщины будет зависеть положение дел на фронте в течение зимнего периода.
Решающий момент контрнаступления: эксперт рассказал о ключевой угрозе для россиян
В ВСУ есть 2 сценария действий на левобережье Херсонщины - Мусиенко / Коллаж Главред, фото: Генштаб ВСУ, сухопутные войска ВСУ

Активные боевые действия на фронте могут продолжаться и в зимний период. Однако, все будет зависеть от развития событий на Левобережье Херсонщины. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Появившийся там плацдарм я называю "плацдармом надежды".Потому что это направление позволяет нам вести наступательные действия, и пока мы это способны делать, можно сказать, что контрнаступление в этом году еще не завершено", - отмечает Мусиенко.

По мнению эксперта, ситуация на этом направлении может развиваться по двум сенариям.

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"Первый - мы расширяем плацдарм, уменьшаем возможности для логистики врага из оккупированного Крыма и жмем дальше. У противника возникают проблемы, а мы продолжаем работать и зимой. Главное - чтобы партнеры оказывали поддержку. Второй - нас останавливают, мы сохраняем определенный незначительный плацдарм на левобережье и продолжаем давить рейдами. Боевые действия перейдут в позиционную фазу, но я не думаю, что наши войска будут стоять на месте и воевать только позиционно. Будут действовать малые группы и наноситься удары по логистике врага. Будет "беспокоящий огонь" и постоянное давление на противника", - заключает эксперт.

По его словам, сейчас многое будет зависеть от ситуации на левобережье Херсонщины, ведь если нашим войскам удастся развить свой успех, это многое изменит.

"Наши партнеры пересмотрят ситуацию - наступление станет для них стимулом обеспечивать Украину поддержкой. К тому же от левобережья Херсонщины до Крыма всего 70 километров. Если враг будет отодвинут, у него возникнут проблемы с логистикой. Ситуация для россиян станет сложнее, а Крым окажется под большей угрозой. Поэтому именно на левобережье сейчас многое решается",-резюмировал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Боевые действия на левом берегу Днепра

Напомним, как ранее сообщал Главред, народный депутат, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что россияне усиливают свои резервы на левом берегу Днепра в Херсонской области. ВСУ, для успешного проведения дальнейших операций на этом направлении, будут нуждаться в средствах для перемещения войск и техники, а также дальнобойном оружии и поддержке авиации.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил, что российские войска перемещают свои резервы с Запорожского направления на левый берег Днепра с целью прекращения продвижения Вооруженных сил Украины в этом районе.

Как сообщили в Институте изучения войны, 29 ноября украинские военные продолжили свои наземные атаки на левом берегу Херсонской области, продвинулись к юго-западу от населенного пункта Крынки и удерживают позиции в прилегающем лесном массиве.

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