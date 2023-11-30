Полномочия ТЦК расширят еще в одной области: стали известны детали решения ОВА

С 1 декабря вводится проверка документов у граждан на территории Закарпатской области, которая будет длиться в течение действия военного положения в Украине.

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Изменения произойдут уже с 1 декабря этого года / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Совет обороны Закарпатья принял решение ввести проверку документов лиц на территории Закарпатской области. Изменения будут действовать с завтрашнего дня, 1 декабря 2023 года, до завершения военного положения в Украине. Об этом говорится в тексте распоряжения, опубликованном на сайте Закарпатской областной военной администрации.

В ОВА отметили, что совместным приказом главы областной военной администрации и начальника ОТЦК и СП назначены коменданты районов и городов Закарпатской области. Последние определят уполномоченных лиц для осуществления проверки документов.

"Такие мероприятия осуществляются в соответствии с порядком проверки документов у лиц, осмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан во время обеспечения мер правового режима военного положения, утвержденного постановлением КМУ от 29 декабря 2021 года №1456", - говорится в сообщении ОВА. видео дня

Также ранее подобное решение было принято 22 ноября на территории Львовской области.

В нем говорится о том, что на Львовщине все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе личные и военно-учетные документы и предоставлять их для проверки работникам Территориального центра комплектования и социальной поддержки по требованию.

Разъяснения опубликовали на сайте областной государственной администрации 22 ноября.

"Учитывая резонанс и важность этой темы, подчеркиваю, что приказ базируется на законодательных положениях, указанных в статье 8 Закона Украины О правовом режиме военного положения, и на утвержденном Кабмину порядке проверки документов, осмотра вещей, транспортных средств, багажа и груза во время внедрения правового режима военного положения", — отметил руководитель аппарата Львовской ОВА Тарас Грень.

Он отметил, что во Львовской области используют только основные меры по широкому спектру полномочий, которые имеют правоохранители и представители Сил безопасности и обороны. Также Тарас Грень подчеркнул, что расширение полномочий работников территориального центра комплектования и социальной поддержки не ограничивает конституционных прав граждан.

"Важно заметить, что приказ касается только проверки документов и не позволяет каких-либо противозаконных действий. Нарушения прав работниками ТЦК и СП будут тщательно прослежены, а виновные лица будут нести наказание по закону", — прокомментировал Тарас Грень.

Мобилизация в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, сейчас работники территориальных центров комплектования не имеют права осуществлять проверку документов у граждан. Однако, как сообщил сообщил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, эта ситуация может измениться в ближайшее время.

Советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко отметил необходимость введения нового подхода к мобилизации. По его словам, на сегодня отмечается серьезный дефицит персонала в военных подразделениях, участвующих в боевых действиях.

Такого же мнения придерживается и секретарь СНБО Алексей Данилов. Он указал на то, что Украина рассматривает возможность изменить мобилизационную стратегию с целью обеспечения сохранения боеспособности после почти двух лет полномасштабной войны с россиянами.

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