'Я не прощу вам': невеста 'Да Винчи' высказалась относительно слухов о расколе в Украине

Она считает, что победа Украины возможна только при условии единства власти, народа и военных.

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Алина Михайлова прокомментировала слухи о расколе между военным и политическим руководством / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/alishamisha, Офис Президента

Алина Михайлова, невеста погибшего Героя Дмитрия Коцюбайла ("Да Винчи") и руководитель медицинской службы "УЛЬФ", высказала свое мнение относительно слухов о возможном расколе между военным и политическим руководством в Украине. Раскол -тэто попытка России разгромить Украину, создав конфликт в середине страны. Об этом написала Алина Михайлова в Facebook.

"Я понимаю, почему Россия хочет расколоть военно-политическое руководство на "военное" и "политическое" и заставить их воевать друг с другом. Это единственный способ для врага разгромно одержать победу над Украиной. Но я не понимаю и отказываюсь понимать, почему мы сами даем им то, что они хотят", - сказала Алина.

Она напомнила события, произошедшие столетия назад, когда большевики оккупировали Киев и большую часть УНР. Тогда они устроили красный террор, массовые убийства и геноцид украинцев, но впоследствии украинцам удалось освободить свою территорию.

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"Украина выгнала оккупанта и установила свою законную власть на своих суверенных территориях. У нас был уникальный шанс построить независимое государство, и никто не знает, как бы сложилась история мира, если бы нам удалось. Мы упустили этот шанс и на бесконечно долгие 70 лет оказались в кровавом российском концлагере", - добавила она.

Вспомнив о прошлом, Михайлова отметила, что конфликты среди украинских политиков в прошлом уже имели негативное влияние на страну и закончились катастрофой для украинского народа. Различные политические силы имели личные амбиции, преобладавшие над интересами государства. Алина Михайлова подчеркнула, что эти страшные события следует помнить и учитывать, чтобы в будущем история не повторилась.

"Уважаемые политики, если вы не остановитесь прямо сейчас – вы не добудете ничего, а миллионы украинцев навсегда потеряют свой дом, свободу и жизнь. Вы в лучшем случае поедете заграницу и будете писать мемуары, а в историю войдете предателями и ничтожествами, потерявшими уникальный исторический шанс уничтожить Российскую империю", - обратилась к политикам Алина.

Завершая свое обращение, она призвала политических лидеров положить конец конфликтам и объединиться, отказавшись от личных амбиций в пользу государства и народа. Она подчеркнула, что в случае дальнейшего раскола и потери Украины народ потеряет свою свободу и дом, а политики останутся с несчастной репутацией в истории.

"Второго шанса не будет. Я не прощу вам, если мы останемся без Украины просто потому что кто-то оторвался от реальности и живет несуществующими выборами. История тоже не простит", - подытожила Алина Михайлова.

Конфликты в Верховной Раде

Напомним, 26 ноября народный депутат Марьяна Безуглая вызвала значительный резонанс из-за своих высказываний, предлагая уволить главнокомандующего ВСУ Залужного. Она отметила, что военные не ответили на вопросы комитета относительно бригад, ротаций и турникетов.

Сразу после этого народный депутат Ирина Фриз выступила с требованием отставки Марьяны Безуглой с поста председателя подкомитета. Фриз подчеркнула, что заявления Безуглой представляют угрозу для национальной безопасности, поскольку могут нарушить единство в обществе и подрывать доверие к военному руководству в период военного положения.

Недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на скандальные заявления Безуглой. Он отметил, что отмена или назначение главнокомандующего Вооруженных сил Украины относится к компетенции высших органов власти. Также он сказал, что высказывания отдельных депутатов, не являются позицией власти.

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