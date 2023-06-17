"В тот день я тоже умерла": мать "Да Винчи" рассказала, как узнала о гибели сына

Материнское сердце чувствовало тревогу накануне гибели сына. Оксана Ивановна отправила Дмитрию смс, однако он так и не ответил.

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Дмитрий Коцюбайло и его мама / Коллаж: Главред, фото: instagram/ dmitrokotsiubailo, скриншот из видео

Несколько месяцев назад на фронте погиб Герой Украины, командир батальона "Волки Да Винчи" Дмитрий Коцюбайло. Мать защитника рассказала, что чувствовала тревогу в день его смерти и накануне.

Как отметила Оксана Ивановна Коцюбайло в интервью Front 18, 6 марта 2023 года она не могла найти себе места, поэтому отправила смс-сообщение своему сыну. Однако на следующий день ей стало известно, что Дмитрий трагически погиб, так и не ответив на ее сообщение.

"Я ему еще написала: "Дима, как ты?", - и он мне уже не отписал", - рассказала женщина.

На следующий день женщина, как обычно, пошла на работу, а сестра еще и заверила ее, что нет нужды поддаваться волнению: "Она говорит, что ты переживаешь, он знает, что к чему. Да твой Дима такой умный, он бессмертный", - вспоминает мать защитника.

Трагическую весть о смерти своего сына мать узнала после работы. Ее принес дедушка "Да Винчи", который сперва вроде бы пришел огледеть камин, который Дмитрий предложил поставить на случай отключений света.

"Я еще ему (дедушке "Да Винчи" – ред.) говорю: "Ну, что ты говоришь, как нет?", – но нет, говорит, Димы. Дима погиб. У меня такое впечатление, что я в тот день также умерла и до сих пор не могу понять... Все сижу и жду, что он должен позвонить. Стою на могиле и мне кажется, что это не его могила", - рассказала Оксана Ивановна.

Кроме того, она констатировала, что день похорон помнит очень плохо. Единственное – на нем было много людей.

Гибель Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи" на фронте

Напомним, 7 марта стало известно о трагической потере для Украины. В боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб легендарный воин Дмитрий Коцюбайло, известный как "Да Винчи". 30 ноября 2021 года "Да Винчи" был удостоен высшей государственной награды – звания Герой Украины с вручением "Золотой Звезды".

Позже появились подробности гибели легендарного бойца. Фотографы Константин и Влада Либеровы рассказали, что воин погиб практически у них на глазах во время обстрела. Он сказал им оставаться в укрытии, потом они услышали много взрывов, после этого кто-то начал кричать "Медика! Медика! Да Винчи!".

9 марта, с "Да Винчи" попрощались на Прикарпатье. Тело украинского защитника привезли в родное село Бовшив Ивано-Франковской области. Жители соседних сел массово выходили на дорогу, становились на колени, провожая погибшего.

Смотрите неизвестные факты о "Да Винчи", которые сделали его легендой:

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