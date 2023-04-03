"Никому не пожелаю так прощаться с любимым": невеста Да Винчи рассказала, как пыталась его спасти

Невеста командира-добровольца Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло парамедик Алина Михайлова рассказала трагические условия его гибели.

Алина Михайлова и Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Возлюбленная и невеста недавно погибшего в рядах ВСУ в бою с русскими оккупантами Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, парамедик Алина Михайлова в интервью Front 18 поделилась откровенными деталями того трагического дня.

По ее словам, буквально за полчаса до вражеского обстрела "Да Винчи" писал ей текстовое сообщение в мессенджере, в котором спрашивал ‒ как у нее дела и все ли нормально. Девушка попросила возлюбленного быть осторожней.

Но вскоре ей сообщили, что в результате обстрела тяжелые ранения получил именно "Да Винчи". И тогда, говорит Михайлова, у нее "закончилась вся жизнь".

видео дня

"Нам вывозят его на каталке. Я это только вижу. Я просто. У меня, конечно, начинается истерика, я начинаю бить ногами эту машину, я начинаю бить "Капусту" (еще один украинский боец – Главред). Потому что у "Да Винчи" просто опущены руки, он полностью без сознания", – вспоминает Михайлова.

Через несколько минут девушка пришла в себя и осознала, что не может не попробовать спасти его. Поскольку эвакоавтомобиль уже ехал, Михайлова пролезла с переднего сидения к каталке через окно, хотя и была в полной выкладке.

Как вспоминает девушка, у нее сильно дрожали руки, когда она готовила препарат для возлюбленного. Потом Михайлова попросила вывести пульс и давление раненого на монитор.

"И мы подключаем этот монитор – а там ноль показателей. Я на него смотрю, говорю: "Марик, делайте что-нибудь!" Он его заинтубировал и не мог подключить кислород, потому что у него была разорванная трахея", – рассказала девушка.

Дальнейшее Михайлова не смогла вспомнить без слез. Она сказала, что "Да Винчи" был весь в крови. Они пытались применять кислородный мешок, но это не помогло, и она впервые в жизни читала молитву "Отче наш".

Михайлова заявила, что каждый день вспоминает те трагические события.

"Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком", – подытожила она.

Гибель Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи" на фронте

Напомним, 7 марта стало известно о трагической потере для Украины. В боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб легендарный воин Дмитрий Коцюбайло, известный как "Да Винчи". 30 ноября 2021 года "Да Винчи" был удостоен высшей государственной награды – звания Герой Украины с вручением "Золотой Звезды".

Позже появились подробности гибели легендарного бойца. Фотографы Константин и Влада Либеровы рассказали, что воин погиб практически у них на глазах во время обстрела. Он сказал им оставаться в укрытии, потом они услышали много взрывов, после этого кто-то начал кричать "Медика! Медика! Да Винчи!".

9 марта с "Да Винчи" попрощались на Прикарпатье. Тело украинского защитника привезли в родное село Бовшев Ивано-Франковской области. Жители соседних сел массово выходили на дорогу, становились на колени, провожая погибшего.

10 марта в Киеве состоялось прощание с легендарным героем Украины Дмитрием Коцюбайлом. На прощание с ним пришли также президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников и глава Главного управления разведки Кирилл Буданов. Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что хорошо знал "Да Винчи". Люди объединялись вокруг него с общей целью – бороться за Украину.

Вас может заинтересовать: