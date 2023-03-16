"Люблю тебя. Навсегда": невеста "Да Винчи" рассказала об обете, который дала погибшему Герою

За 6 лет отношений влюбленные пережили больше эмоций и ощущений, чем люди иногда проживают в течение супружеской жизни в 20-30-40 лет.

Невеста "Да Винчи" рассказала об обете, который дала погибшему Герою / facebook.com/MAlina.Mykhailova

Возлюбленная погибшего на фронте Героя Украины, командира батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайла Алина Михайлова растрогала украинцев трогательным постом, который посвящен павшему защитнику. Девушка пообещала, что будет сильной.

"Если бы то, что я напишу, имело хоть какой-то смысл. Если бы я только в жизни могла представить, что с нами такое произойдет. Так я бы не смогла этого принять, собственно, как и сейчас. Просто не могу. И не принимаю", - пишет Алина.

По ее словам, за 6 лет отношений влюбленные пережили больше эмоций и ощущений, чем люди иногда проживают в течение супружеской жизни в 20-30-40 лет.

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"С ссорами и криками, и с странствиями, долгими разговорами о наших больших планах, фразами "Ты единственная в батальоне, кто не подчиняется моим приказам! Переводись, куда хочешь!", и фразами "Нам главное пережить эту войну, и дальше будем с тобой жить нормально, давай просто продержимся", - вспоминает девушка.

Алина рассказала, что "Да Винчи" всегда оставлял дома или отправлял любимой записки с надписями "Будь сильна". Михайлова заметила: она остается и будет сильной.

"Я остаюсь, несмотря на определенную ярость на тебя, сильной. Хотя каждый этот проклятый бестолковый день, вечером, у нас дома – я разбиваюсь вдребезги. И каждое утро я снова собираюсь. Ради тебя и того, чтобы тебе за меня не было стыдно. Чтобы я ни у кого не вызывала сожаления. Чтобы ты не ошибся в том, что я твоя сильная Алина", - добавила Михайлова.

Алина подчеркнула: сильной была не она, а "они". Но теперь часть этого "они" навсегда осталась на Аскольдовой могиле.

Михайлова добавила, что вся жизнь "Да Винчи" была и завершилась на войне. Она не смогла забрать любимого из этой войны. Однако ей посчастливилось стать для "Да Винчи" опорой, поддержкой и большой любовью.

"Я люблю тебя. Навсегда. Только сейчас я понимаю, насколько мне тебя не хватает. Только сейчас я вою тем самым волком с каждым днем все больше и больше из-за отсутствия твоих постоянных звонков и смс. Я никогда не поверю и не приму того, что мы больше не встретимся", - написала Алина.

Гибель Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи" на фронте

Напомним, 7 марта стало известно о трагической потере для Украины. В боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб легендарный воин Дмитрий Коцюбайло, известный как "Да Винчи". 30 ноября 2021 года "Да Винчи" был удостоен высшей государственной награды – звания Герой Украины с вручением "Золотой Звезды".

Позже появились подробности гибели легендарного бойца. Фотографы Константин и Влада Либеровы рассказали, что воин погиб практически у них на глазах во время обстрела. Он сказал им оставаться в укрытии, потом они услышали много взрывов, после этого кто-то начал кричать "Медика! Медика! Да Винчи!".

9 марта с "Да Винчи" попрощались на Прикарпатье. Тело украинского защитника привезли в родное село Бовшев Ивано-Франковской области. Жители соседних сел массово выходили на дорогу, становились на колени, провожая погибшего.

10 марта в Киеве состоялось прощание с легендарным героем Украины Дмитрием Коцюбайлом. На прощание с ним пришли также президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников и глава Главного управления разведки Кирилл Буданов. Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что хорошо знал "Да Винчи". Люди объединялись вокруг него с общей целью – бороться за Украину.

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