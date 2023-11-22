'У нас есть успехи': Зеленский ответил на заявление Залужного о 'войне, зашедшей в тупик'

Украине удалось уничтожить часть Черноморского флота РФ, и теперь оккупанты не имеют такого влияния в Черноморском регионе.

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Зеленский ответил на заявление Залужного о "войне, зашедшей в тупик"/ коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВСУ, president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного о том, что война зашла в "тупик".

Глава Украинского государства отметил, что это не совсем так. Он указал на успехи, которых удалось достичь украинским военным во время атак на Крым. Об этом Зеленский сказал в интервью американскому изданию Fox News.

Президент Украины подчеркнул, что Украина достигает постепенного прогресса в Черном море.

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"Каждый день я думаю, что мы добиваемся успеха. В Крыму мы преуспели в Черном море. Мы действительно уничтожили часть российского флота... Они не имеют такого тотального влияния в Черноморском регионе", – отметил Зеленский.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что ВСУ пошли в атаку на Мелитополь и "покрошили" сотни россиян вместе с техникой. Общие потери врага в операционной зоне ОСУВ Таврия составили 491 человека, рассказал Александр Тарнавский.

Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун отмечал, что РФ усилила штурмы, линия фронта может колебаться.

Напомним, президент Владимир Зеленский раскрыл детали относительно ситуации на фронте. На сегодня российские оккупанты на фронте сделали зэков основным источником пополнения потерь на поле боя, заявил Зеленский.

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