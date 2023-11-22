В ЕС сказали, почему не могут давать Украине больше оружия: "Много продукции покидает Европу"

Около 40% продукции сейчас идет из Евросоюза на экспорт. Но есть способ увеличить поставки Украине оружия, говорит еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка.

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В ЕС сказали, почему не могут дать Украине больше оружия/ 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого, ua.depositphotos.com

В ЕС заявили, что потенциал оборонных предприятий в Европейском Союзе очень велик и скоро достигнет миллиона артиллерийских снарядов ежегодно. Но страны Евросоюза не могут поставлять Украине больше оружия, потому что 40% продукции продается за пределы Европы.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, сообщает DW. Бретон сказал об этом во время сессии вопросов и ответов Европарламента на тему обязательств ЕС предоставить Украине миллион боеприпасов до марта 2024 года. Он подчеркнул, что к концу 2024-го это количество составит даже 1,3 - 1,4 миллиона снарядов.

Он отметил, что лично посетил предприятия по производству снарядов в 15 странах Евросоюза. В то же время, по его словам, основная проблема в том, что около 40% продукции покидает Европу и уходит в третьи страны.

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Бретон подчеркнул, что ЕС должен сделать Украину приоритетным направлением для экспорта снарядов. Однако, по его словам, Совет ЕС отвергает такое предложение.

Также еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка отметил, что еще одна проблема заключается в том, что страны Евросоюза не подписывают достаточное количество контрактов на производство оружия. Подписание большего количества таких контрактов позволит ускорить поставки оружия Украине.

Бретон добавил, что в ЕС сейчас ускоряется производство оружия и страны Евросоюза могут поставлять Украине гораздо больше оружия, однако политическое руководство не проявляет такой воли.

Военная помощь Украине

Ранее издание ABC News опубликовало материал, в котором отмечалось, что поставки артиллерийских снарядов стандарта НАТО в Украину сократились "более чем на 30%" с начала войны Израиля против ХАМАСа в Газе в прошлом месяце.

Только в Пентагоне опровергли информацию о том, что поставки нужных Украине снарядов стандарта НАТО упали на 30%. Пресс-секретарь Министерства обороны США Сабрина Сингх отметила, что США "смогли обеспечивать Украину тем, что ей нужно во время контрнаступления, и будут продолжать обеспечивать Украину во время зимы".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о новом оборонном пакете от США. Защитники Украины получат больше боеприпасов именно тогда, когда они так нужны на поле боя, подчеркнул украинский президент.

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