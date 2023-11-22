ЕС готовит план предоставления Украине оружия и обязательств по безопасности - Bloomberg

Журналисты западного новостного агентства Bloomberg утверждают, что узнали содержание проекта обязательств Евросоюза перед Украиной.

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Согласно рамочному проекту, предложения Евросоюза для Украины будут тщательно прописаны / коллаж фото УНИАН и Defence Express

Европейский союз представил странам-членам блока проект плана для предоставления Украине долгосрочных обязательств по безопасности, который включает в себя механизм долгосрочной военной поддержки. Об этом сообщает западное новостное агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Как пишут журналисты, проект документа будут обсуждать на этой неделе послы ЕС, а в декабре — лидеры блока. Также он станет основой для консультаций Киева и стран Большой семерки.

Согласно рамочному проекту, предложения Евросоюза для Украины будут следующие:

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"предсказуемый, эффективный, устойчивый и долгосрочный механизм предоставления военной техники Украине", который мобилизует европейскую оборонную промышленность;

обеспечение подготовки ВСУ;

усиление сотрудничества с украинской оборонной промышленностью для наращивания потенциала и согласования стандартов;

усиление способности Украины противостоять кибер- и гибридным угрозам, а также мощной дезинформации;

поддержка усилий по разминированию и преодолению загрязнения, которое вызвано взрывоопасными остатками;

помощь в реализации программы реформ, связанных с процессом вступления в ЕС, а также усиление способности Украины контролировать запасы огнестрельного оружия, легких вооружений и боеприпасов и противодействовать любому незаконному обороту;

поддержка энергетического перехода страны и усилий по ядерной безопасности;

обмен разведывательной информацией и спутниковыми снимками.

В черновике документа якобы говорится о том, что помощь с передачей оружия ВСУ будет продолжаться через Европейский фонд мира — тот самый механизм, который возмещает государствам-членам ЕС средства за то, что они поставляют Украине.

Однако первоначальный план ЕС по выделению 20 млрд евро в течение четырех лет на оплату оружия для Киева рискует сорваться, поскольку некоторые страны блока, в том числе Германия, не смогли договориться об условиях, заявил журналистам один из дипломатов Евросоюза.

Членство Украины в Евросоюзе - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 8 ноября ожидается решение Еврокомиссии относительно выполнения Украиной семи конкретных рекомендаций, необходимых для начала переговоров по вступлению в Европейский Союз.

Также Зеленский заявлял, что надеется начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз уже в этом году.

Ранее сообщалось, что Украина успешно выполнила четыре из семи важных критериев, которые сопровождают процесс предоставления стране статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Как сообщал Главред, политический директор премьера Венгрии Балаш Орбан выразил решительную позицию, что Будапешт всеми силами будет пытаться сорвать начало переговоров между Украиной и Европейским Союзом относительно возможного вступления Украины в ЕС к выполнению венгерских требований, особенно относительно закона об образовании.

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