ЕС готовит план предоставления Украине оружия и обязательств по безопасности - Bloomberg

Европейский союз представил странам-членам блока проект плана для предоставления Украине долгосрочных обязательств по безопасности, который включает в себя механизм долгосрочной военной поддержки. Об этом сообщает западное новостное агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Как пишут журналисты, проект документа будут обсуждать на этой неделе послы ЕС, а в декабре — лидеры блока. Также он станет основой для консультаций Киева и стран Большой семерки.
Согласно рамочному проекту, предложения Евросоюза для Украины будут следующие:
- "предсказуемый, эффективный, устойчивый и долгосрочный механизм предоставления военной техники Украине", который мобилизует европейскую оборонную промышленность;
- обеспечение подготовки ВСУ;
- усиление сотрудничества с украинской оборонной промышленностью для наращивания потенциала и согласования стандартов;
- усиление способности Украины противостоять кибер- и гибридным угрозам, а также мощной дезинформации;
- поддержка усилий по разминированию и преодолению загрязнения, которое вызвано взрывоопасными остатками;
- помощь в реализации программы реформ, связанных с процессом вступления в ЕС, а также усиление способности Украины контролировать запасы огнестрельного оружия, легких вооружений и боеприпасов и противодействовать любому незаконному обороту;
- поддержка энергетического перехода страны и усилий по ядерной безопасности;
- обмен разведывательной информацией и спутниковыми снимками.
В черновике документа якобы говорится о том, что помощь с передачей оружия ВСУ будет продолжаться через Европейский фонд мира — тот самый механизм, который возмещает государствам-членам ЕС средства за то, что они поставляют Украине.
Однако первоначальный план ЕС по выделению 20 млрд евро в течение четырех лет на оплату оружия для Киева рискует сорваться, поскольку некоторые страны блока, в том числе Германия, не смогли договориться об условиях, заявил журналистам один из дипломатов Евросоюза.
Членство Украины в Евросоюзе - что известно
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 8 ноября ожидается решение Еврокомиссии относительно выполнения Украиной семи конкретных рекомендаций, необходимых для начала переговоров по вступлению в Европейский Союз.
Также Зеленский заявлял, что надеется начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз уже в этом году.
Ранее сообщалось, что Украина успешно выполнила четыре из семи важных критериев, которые сопровождают процесс предоставления стране статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.
Как сообщал Главред, политический директор премьера Венгрии Балаш Орбан выразил решительную позицию, что Будапешт всеми силами будет пытаться сорвать начало переговоров между Украиной и Европейским Союзом относительно возможного вступления Украины в ЕС к выполнению венгерских требований, особенно относительно закона об образовании.
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