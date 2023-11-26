В Украине расширят права ТЦК: что теперь будет дозволено сотрудникам центров

Законодательство в сфере прав работников ТЦК в Украине планируют изменить.

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В Украине расширят права ТЦК / коллаж: Главред, фото: УНИАН

На данный момент сотрудники Территориальных центров комплектования по закону не имеют права останавливать людей, проверять их документы и вручать повестки. Однако вскоре это может измениться. Об этом рассказал секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью RadioNV.

"Сейчас много вопросов со стороны ТЦК и со стороны тех граждан, кого они пытаются мобилизовать. По факту, у ТЦК нет никаких прав остановить человека, вручить ему повестку, истребовать у него документы. Полиция иногда отстраняется от этого, чтобы не стать каким-нибудь центром скандала, чтобы человека не привлекать. И можно понять и полицейских, и ТЦК, у которых стоят планы, и людей, которых незаконно пытаются привлечь. Но у них есть ответственность, согласно Конституции, — защищать страну", — говорит Костенко.

Народный депутат рассказал, что законопроект, который расширит права ТЦК, будет разработан до конца года при участии Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Он также добавил, что согласно новым решениям сотрудники ТЦК смогут вести аудио и видеозаписи, а также проверять приписные и документы.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине официально продлили действие военного положения и мобилизацию. Соответствующие законы подписал президент Украины Владимир Зеленский. Действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине продлили еще на 90 суток - до 14 февраля 2024 года.

На данный момент, во время военного положения в Украине военнообязанными считаются все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Их могут мобилизовать в армию после вручения повестки и соответствующей проверки состояния здоровья

Также стало известно, что в Украине могут измениться требования к отсрочке и правила для студентов. Об этом сообщила заместитель главы комитета парламента по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая. Она заявила, что в правительстве работают над законопроектом, однако финальных предложений и текста проекта пока нет.

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