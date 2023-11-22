Как поступать человеку, если люди из ТЦК пытаются силой усадить его в авто: ответ юриста

Юрист Владимир Романчук рассказал, как действовать военнообязанному, если представители военкомата против воли пытаются усадить его в авто.

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Есть алгоритм действий для случаев, когда представители ТЦК силой пытаются усадить его в авто / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Если работники ТЦК (в просторечии ‒ военкомата) силой пытаются поместить военнообязанного человека в транспортное средство, то ему необходимо придерживаться следующего алгоритма. Об этом заявил юрист компании LCF Law Group, младший лейтенант запаса ВСУ, инструктор по Tactical combat casualty care Владимир Романчук в материале для проекта "Зеркало недели".

Алгоритм, по его словам, ровно такой:

Не подписывайте никаких протоколов, ведь если во время конфликта присутствуют или в нем участвуют офицеры полиции, их действия в дальнейшем могут рассматриваться как задержание для установления личности и/или выяснения обстоятельств какого-либо правонарушения;

Независимо от присутствия полиции, звоните по телефону "102" и сообщайте, что вас силой пытаются затолкать в автомобиль, указав фактический адрес пребывания и адрес, куда вас, вероятно, везут. Не уточняйте, что это работники ТЦК, тогда полиция прибудет с большей вероятностью;

Не содействуйте действиям работников ТЦК, не подписывайте документы, не езжайте на собственном транспорте за ними;

В случае конфликтной ситуации, когда ваши права нарушают, начните видеосъемку и обращайтесь к людям рядом на улице ‒ друзьям, знакомым, обычным прохожим, призывая их снимать правонарушения и вызвать полицию;

Если сотрудники ТЦК против вашей воли все же доставили вас транспортным средством в ТЦК и СП, не подписывайте предоставленные вам документы, вызывайте полицию, свяжитесь с адвокатом и продолжайте видеосъемку. Находясь в ТЦК, разговаривайте с работниками вежливо и спокойно, но уверенно.

Как говорит юрист, такой алгоритм действий — приемлемый и рекомендованный практически во всех случаях взаимодействия с сотрудниками ТЦК.

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Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине официально продлили действие военного положения и мобилизацию. Соответствующие законы подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Во время военного положения в Украине военнообязанными считаются все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Их могут мобилизовать в армию после вручения повестки и соответствующей проверки состояния здоровья. Мужчины, в возрасте от 18 до 27 лет могут быть призваны только на срочную военную службу, а во время действия военного положения призыв на такую службу не осуществляется.

Также Министерство обороны Украины подписало новое соглашение касательно мобилизации военнообязанных в рамках кампании "Рекрутинг". Соглашение с компанией Work.ua. стало уже вторым в рамках нового проекта.

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