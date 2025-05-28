"Одягати" или "надівати" - как правильно: учитель растолковала распространенную ошибку

Какое из этих двух слов правильно использовать, когда мы говорим об одежде - "одягати" или "надівати"? Учитель дала ответ.

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Как правильно "одягати" или "надівати"/ колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин из видео

Вы узнаете:

Как правильно говор ить - "одягати" или "надівати"

В каких случаях используется каждое из этих слов

Нередко можно услышать, как к слову "одяг" применяют и глагол "одягати", и глагол "надівати". Однако не все догадываются, что на самом деле так делать нельзя - одно из этих слов ошибочно употреблять в таком контексте.

На самом деле каждое из этих слов применяется в разных случаях. Об этом рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

"Как не перепутать слова "одягати" и "надівати"? Запомните, что слово "одягати" имеет корень "одяг", поэтому и ассоциируйте "одягати" с "одягом". "Одягати" можно только "одяг", например, "одягати штани, одягати куртку, одягати блузку, одягати спідницю", - пояснила учитель.

А слово "надівати" означает "нанизувати, прикріплювати".

"Касается слово "надівати" только аксессуаров: "надівати шапку, надівати окуляри, надівати браслет". Итак, "одягати одяг", "надівати аксесуари", - добавила Чернышева.

Смотрите видео о том, как правильно говорить - "одягати" или "надівати" одежду:

Ранее Главред рассказывал, как сказать "на цыпочках" на украинском - учитель дала ответ. Не всем известно, как именно правильно перевести такое словосочетание.

Также ранее мы рассказывали, как сказать на украинском "располагать к себе" - есть несколько вариантов. Не все знают, как правильно перевести на украинский это распространенное выражение.

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Кто такая Светлана Чернышева? Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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