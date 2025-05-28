"Одягати" или "надівати" - как правильно: учитель растолковала распространенную ошибку

Вы узнаете:
- Как правильно говорить - "одягати" или "надівати"
- В каких случаях используется каждое из этих слов
Нередко можно услышать, как к слову "одяг" применяют и глагол "одягати", и глагол "надівати". Однако не все догадываются, что на самом деле так делать нельзя - одно из этих слов ошибочно употреблять в таком контексте.
На самом деле каждое из этих слов применяется в разных случаях. Об этом рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".
"Как не перепутать слова "одягати" и "надівати"? Запомните, что слово "одягати" имеет корень "одяг", поэтому и ассоциируйте "одягати" с "одягом". "Одягати" можно только "одяг", например, "одягати штани, одягати куртку, одягати блузку, одягати спідницю", - пояснила учитель.
А слово "надівати" означает "нанизувати, прикріплювати".
"Касается слово "надівати" только аксессуаров: "надівати шапку, надівати окуляри, надівати браслет". Итак, "одягати одяг", "надівати аксесуари", - добавила Чернышева.
Смотрите видео о том, как правильно говорить - "одягати" или "надівати" одежду:
Ранее Главред рассказывал, как сказать "на цыпочках" на украинском - учитель дала ответ. Не всем известно, как именно правильно перевести такое словосочетание.
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Кто такая Светлана Чернышева?
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
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