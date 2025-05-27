"Ему очень сильно прилетает": какие проблемы у сына Потапа

Сына Потапа наказали в школе.

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Андрей Потапенко - где учится / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап, Андрей Потапенко

Вы узнаете:

Ирина Горовая рассказала об учебе сына

Что у него случилось в школе

Продюсер Ирина Горовая, которая ранее состояла в браке с украинским рэпером-беглецом Потапом и воспитывает с ним сына Андрея, рассказала, что переживает из-за учебы мальчика.

На своей странице в Instagram Ирина поделилась, что Андрей учится в престижной школе на Печерске и там строго с дисциплиной.

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Горовая призналась, что недавно из-за нарушения правил в школе ее сын получил suspension — временное отстранение от одного из предметов. Продюсер не рассказала, с каким предметом у Андрея проблемы, но беспокоится по этому поводу.

Потап с сыном / instagram.com, Потап

"Андрей учится в школе на Печерске. Она очень серьезная и если он что-то не так делает, то ему очень сильно прилетает. Например, только что я с ним переписывалась, и он сказал, что его поставили на suspension за то, что он что-то не так сделал. Это означает, что он исключен по какому-то предмету до конца года. И это вроде бы окей, но он же не набирает какие-то баллы, и я не знаю, что мы с этим будем делать", — призналась Ирина.

Смотрите видео, в котором Ирина Горовая рассказала о сыне:

Ирина Горовая пообщалась с поклонниками / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Напомним, Потап уехал из Украины во время полномасштабной войны за границу, там он строит музыкальную карьеру, а также недавно открыл ресторан.

Потап / инфографика: Главред

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Потап - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы.

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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