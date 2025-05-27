Еще одна пощечина: теперь получил Григорий Решетник

Кратко:
- За что получил Григорий Решетник
- Как он отреагировал
26 мая СМИ буквально взорвались заголовками о том, что президента Франции Эммануэля Макрона публично ударила жена.
Инцидент случился, когда супруги выходили из самолета, прибыв во Вьетнам. На видео, которое распространяется в сети, видно, как Бриджит Макрон довольно сильно бьет мужа в лицо руками, от чего он даже пошатнулся. Эта ситуация попала на видео, когда двери самолета открылись, а супруги этого не заметили.
Обыграть по-своему ситуацию решило и семейство Решетников. Кристина Решетник, жена телеведущего Григория Решетника опубликовала видео на своей странице в Instagram, где в шутку ударяет своего мужа по лицу.
"За минуту до выхода из самолета. Каждая женщина ежемесячно превращается из ангела в демона, мужчинам приходится просто выживать. Все персонажи придуманы. Но все персонажи переживают одно и то же. Правда?" - пошутили знаменитости.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Как сообщал Главред, известная ведущая и модель Александра Кучеренко рассказала поклонникам, что побывала в Париже и там снялась в рекламе. Кучеренко показала поклонникам, как проходили съемки, оказывается, она принимала участие вместе с французским пожарным.
А также Ольга Сумская высказала свое мнение о том, что украинский певец Василий Зинкевич получает скромную пенсию в размере 5 тысяч гривен. Также в публикации Сумская отметила украинского президента Владимира Зеленского.
Вас также может заинтересовать:
- "Процесс сложный": жена Решетника показала, какой дом они купили
- Жена телеведущего Решетника попила кофе в луке за 525 тысяч гривен
- Жена Григория Решетника попала в больницу - что случилось
Кто такой Григорий Решетник?
Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред