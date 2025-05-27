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Еще одна пощечина: теперь получил Григорий Решетник

Алена Кюпели
27 мая 2025, 23:59
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Кристина и Григорий Решетник повторили "историю" Эммануэля Макрона и его жены.
Григорий Решетник с женой Кристиной
Григорий Решетник с женой Кристиной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Кратко:

  • За что получил Григорий Решетник
  • Как он отреагировал

26 мая СМИ буквально взорвались заголовками о том, что президента Франции Эммануэля Макрона публично ударила жена.

Инцидент случился, когда супруги выходили из самолета, прибыв во Вьетнам. На видео, которое распространяется в сети, видно, как Бриджит Макрон довольно сильно бьет мужа в лицо руками, от чего он даже пошатнулся. Эта ситуация попала на видео, когда двери самолета открылись, а супруги этого не заметили.

видео дня
Кристина решебник пошутила с мужем
Кристина решебник пошутила с мужем / Фото Instagram/kristina_reshetnik

Обыграть по-своему ситуацию решило и семейство Решетников. Кристина Решетник, жена телеведущего Григория Решетника опубликовала видео на своей странице в Instagram, где в шутку ударяет своего мужа по лицу.

Кристина решебник пошутила с мужем
Кристина решебник пошутила с мужем / Фото Instagram/kristina_reshetnik

"За минуту до выхода из самолета. Каждая женщина ежемесячно превращается из ангела в демона, мужчинам приходится просто выживать. Все персонажи придуманы. Но все персонажи переживают одно и то же. Правда?" - пошутили знаменитости.

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Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как сообщал Главред, известная ведущая и модель Александра Кучеренко рассказала поклонникам, что побывала в Париже и там снялась в рекламе. Кучеренко показала поклонникам, как проходили съемки, оказывается, она принимала участие вместе с французским пожарным.

А также Ольга Сумская высказала свое мнение о том, что украинский певец Василий Зинкевич получает скромную пенсию в размере 5 тысяч гривен. Также в публикации Сумская отметила украинского президента Владимира Зеленского.

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Кто такой Григорий Решетник?

Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.

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