Макрона публично "избила" жена: что известно

В Елисейском дворце сперва все отрицали, но потом признали "избиение" Макрона, озвучив оправдание.

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Макрона публично ударила жена/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скрин с видео

Кратко:

Макрона "избила" жена

Инцидент попал на видео

В Елисейском дворце озвучили оправдание

Президента Франции Эммануэля Макрона публично ударила жена. Инцидент попал на видео.

Это произошло, когда супруги выходили из самолета, прибыв во Вьетнам, сообщает Clash Report.

видео дня

На видео, которое распространяется в сети, видно, как Бриджит Макрон довольно сильно бьет мужа в лицо руками, от чего он даже пошатнулся. Эта ситуация попала на видео, когда двери самолета открылись, а супруги этого не заметили.

После удара в лицо Макрон увидел, что двери самолета уже открыты, и помахал тем, кто их встречал, имея немного озадаченный вид. После этого Бриджит и Эммануэль Макрон начали выходить из самолета.

Елисейский дворец сначала все отрицал, однако со временем подтвердил видеозапись, назвав инцидент "шуточным дразнением", сообщает Clash Report.

Источник, близкий к Макрону, заявил, что это была "безобидная драка".

Эммануэль Макрон и Бриджит Макрон/ скрин

Смотрите видео о том, как Макрона публично ударила жена:

Ранее сообщалось, что Макрон резко отреагировал на отказ РФ от прекращения огня. Эммануэль Макрон заявил о том, что президент США Дональд Трамп отреагирует на поведение диктатора РФ Владимира Путина.

Напомним, Макрон "отчитал" Мелони из-за Украины, Мерц пытается уладить конфликт. Мерц пытается выстроить теплые отношения с Мелони.

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