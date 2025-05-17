"Цинизм Путина": Макрон резко отреагировал на отказ РФ от прекращения огня

Эммануэль Макрон заявил о том, что президент США Дональд Трамп отреагирует на поведение диктатора РФ Владимира Путина.

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Эммануэль Макрон прокомментировал переговоры о прекращении огня / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

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Трамп отреагирует на поведение диктатора Путина, заявил Макрон

Путин не проявил уважения к предложениям о прекращении огня

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что президент США Дональд Трамп отреагирует на поведение диктатора РФ Владимира Путина по поводу отказа от прекращения огня.

"На фоне того, как цинично ведет себя президент Путин, я верю – даже убежден – что президент Трамп, заботясь о доверии к США, отреагирует на это. Его избрал американский народ. Он пришел на пост с благородной целью – обеспечить мир, и говорил, что будет вовлекать всех для этой цели", – цитирует Макрона BFMTV.

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Президент Франции говорит, что Путин и его армия не проявили уважения к предложениям о прекращении огня, которые были американской инициативой.

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Ранее сообщалось о том, чего хотела РФ на переговорах в Стамбуле. Российские требования вышли далеко за рамки.

Напомним, ранее Умеров озвучил новые детали переговоров с РФ. Известно, о чем говорили делегации в Стамбуле.

Как сообщал Главред, перед началом переговоров в Стамбуле российская сторона начала препятствовать мирным усилиям, выдвигая новые условия. В частности, россияне захотели, чтобы американцы не присутствовали.

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