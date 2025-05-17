"Цинизм Путина": Макрон резко отреагировал на отказ РФ от прекращения огня

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- Трамп отреагирует на поведение диктатора Путина, заявил Макрон
- Путин не проявил уважения к предложениям о прекращении огня
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что президент США Дональд Трамп отреагирует на поведение диктатора РФ Владимира Путина по поводу отказа от прекращения огня.
"На фоне того, как цинично ведет себя президент Путин, я верю – даже убежден – что президент Трамп, заботясь о доверии к США, отреагирует на это. Его избрал американский народ. Он пришел на пост с благородной целью – обеспечить мир, и говорил, что будет вовлекать всех для этой цели", – цитирует Макрона BFMTV.
Президент Франции говорит, что Путин и его армия не проявили уважения к предложениям о прекращении огня, которые были американской инициативой.
Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме:
Ранее сообщалось о том, чего хотела РФ на переговорах в Стамбуле. Российские требования вышли далеко за рамки.
Напомним, ранее Умеров озвучил новые детали переговоров с РФ. Известно, о чем говорили делегации в Стамбуле.
Как сообщал Главред, перед началом переговоров в Стамбуле российская сторона начала препятствовать мирным усилиям, выдвигая новые условия. В частности, россияне захотели, чтобы американцы не присутствовали.
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Отношения Макрона и Путина
Президент Франции Эммануэль Макрон и российский диктатор Владимир Путин имели хорошие рабочие отношения до того, как РФ вторглась в Украину в феврале 2022 года.
Даже после начала полномасшабного вторжения РФ Макрон выступал за диалог с Москвой для поиска мирного решения и поддерживал идею о "гарантиях" для РФ в будущей концепции безопасности Европы.
В феврале 2024 года Макрон занял "воинствующую позицию" - первым в НАТО заговорил о введении в Украину войск Альянса.
Среди причин, побудивших Макрона пойти на такой шаг, эксперты называют растущее давление на Францию по поводу недостаточной помощи Украине со стороны США и Германии.
Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что Макрон сменил ритооику, поскольку хозяин Кремля обманул его - теперь президент Франции не доверяет Путину.
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