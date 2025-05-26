В Украине закончились ракеты для систем ПВО SAMP/T - Le Monde

За полтора года ВСУ не получили ни одного снаряда к Crotale.

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В Украине закончились ракеты для систем ПВО SAMP/T / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

Россияне тщательно изучают результаты каждой атаки

Украине нужно больше систем дальнего радиуса действия

У ВСУ закончились ракеты для систем SAMP/T, а за полтора года военные не получили ни одной ракеты для зенитной системы малой дальности Crotale. Об этом сообщает издание Le Monde со ссылкой на собственные источники.

По словам неназванного источника, Украина больше не имеет ракет для своих двух батарей SAMP/T, и она "не получила ни одной ракеты за полтора года" для зенитной системы малой дальности Crotale.

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Командир зенитно-ракетной батареи 34-летний Артем рассказал журналистам, что россияне тщательно изучают результаты каждой атаки, занимаясь поиском дыр в украинской обороне. По его словам, они используют все более сложные траектории при программировании своих беспилотников и крылатых ракет.

"В некоторых местах они рассеиваются по небу, а затем снова группируются. Они также используют много физических и электронных приманок. Идея заключается в том, чтобы исчерпать наши боеприпасы и перенасытить наши возможности", - сказал он.

Артем отметил, что для ответа на растущий вызов, "нам нужно гораздо больше систем дальнего радиуса действия, таких как Patriot, Iris-T и SAMP/T".

"Сегодня у нас нет ничего, чтобы защитить юг Украины от баллистических ракет", - подчеркнул офицер.

Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что из-за безнаказанности со стороны Запада Россия, вероятно, не собирается прекращать воздушные удары по территории Украины. В информационном поле россиян есть сигналы о подготовке повторных комбинированных ударов.

Военно-политический аналитик группы Информационное сопротивление Александр Коваленко заявил о необходимости сохранять повышенную осторожность в связи с тем, что Россия активно наращивает ракетные запасы.

Напомним, в ночь на воскресенье, 25 мая, оккупационные войска осуществили массированную воздушную атаку с применением ракет и БПЛА "Шахед" на ряд украинских регионов. Под вражеский удар попали Киев, Киевская, Черниговская, Полтавская, Днепропетровская, Сумская, Житомирская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Одесская, Николаевская и Харьковская области. Есть пострадавшие, фиксируются разрушения.

В ночь на 24 мая произошла массированная атака на Киев - есть разрушения и пострадавшие. В ГосЧС показали последствия ночного удара по Киеву.

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