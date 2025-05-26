В ISW объяснили, зачем РФ устраивает массированные атаки по Украине

Кратко:
- Чиновники пытаются скрыть реальное положение вещей в РФ
- В РФ не способны производить бронетехнику и артсистемы в больших объемах
Россия пытается убедить весь мир, что ее победа в войне неизбежна. Однако аналитики считают это иллюзией. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что президент РФ Владимир Путин использует массированные удары по украинским городам, агрессивную риторику и чрезмерный пессимизм Запада касательно ситуации на поле боя, в качестве составляющих многовекторной стратегии, направленной на подрыв морального духа украинцев и убеждение Запада в неизбежности победы России и бесполезности дальнейшей поддержки Украины.
В Институте напомнили, что в течение последних восьми месяцев, российские войска активизировали удары большой дальности по территории Украины и с января 2025 года осуществили семь крупнейших ракетно-дронных атак за все время полномасштабной войны.
"Российские чиновники сейчас наполняют информационное пространство призывами к Украине согласиться на уступки в вопросах суверенитета и территориальной целостности, хотя большинство таких заявлений соответствует устоявшимся требованиям России в этой войне и фактически демонстрирует, что требования Кремля не изменились за последние три года", - говорится в отчете.
В ISW напомнили, что приведенные требования игнорируют тот факт, что с начала 2022 года ситуация на фронте кардинально изменилась, а три года потерь в живой силе и технике, существенно снизили способность российской армии оккупировать всю Украину.
Аналитики констатируют существенное замедление темпов наступления, поскольку российские войска продолжают нести потери личного состава и все больше полагаются на слабо подготовленную и плохо оснащенную пехоту для достижения продвижений.
Однако, говорится в отчете, Путин и в дальнейшем стремится отвлечь внимание от реального положения дел на поле боя, ведь прекращение западной военной помощи Украине, остается единственной реальной надеждой России на победу в этой войне.
"Кремль пытается использовать масштабные удары и все более агрессивную риторику, чтобы отвлечь внимание от слабых результатов российской армии на текущем этапе войны. Путин может считать, что масштабные атаки на украинские города и жесткая риторика против НАТО и стран Восточной Европы, будут отвлекать внимание от медленного и изнурительного продвижения России на востоке Украины", - считают в ISW.
Кроме того, отметили в Институте изучения войны, российские чиновники пытаются скрыть реальное положение вещей касательно экономических и материально-технических ограничений, которые все больше затрудняют способность России достигать существенных успехов на поле боя.
В Институте отметили, что оборонно-промышленный комплекс России не способен производить бронетехнику и артиллерийские системы в таких объемах, чтобы компенсировать текущие темпы потерь в средне- и долгосрочной перспективе.
В Институте также напомнили, что Россия активизирует информационные кампании против Украины в критические моменты, когда Запад обсуждает вопрос предоставления дополнительной военной помощи. Эксперты убеждены, что Путин, вероятно, воспринимает текущие дискуссии о возможном прекращении огня или мирном соглашении, как еще один такой критический момент для союзников Украины.
Аналитики убеждены, что Путин, вероятно, рассчитывает на то, что удары большой дальности и агрессивная риторика, породят у Запада и Украины ощущение безнадежности и отобьют желание европейских столиц и США в дальнейшем помогать ВСУ, создавая ложное представление о неизбежности победы России.
Удары РФ по Украине - последние новости по теме
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Как писал Главред, оккупанты РФ нанесли массированный удар ракетами и БПЛА по Киеву и другим городам и населенным пунктам Украины. Взрывы прогремели во множестве областей. Есть пострадавшие. Погибли люди. Повреждены и разрушены здания.
Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко предупредил, что, судя по всему, существует угроза повторных комбинированных воздушных ударов по Украине со стороны российских оккупантов.
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Что такое Институт изучения войны (ISW)?
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.
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