В ISW объяснили, зачем РФ устраивает массированные атаки по Украине

Кратко:

Россия пытается убедить весь мир, что ее победа в войне неизбежна. Однако аналитики считают это иллюзией. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что президент РФ Владимир Путин использует массированные удары по украинским городам, агрессивную риторику и чрезмерный пессимизм Запада касательно ситуации на поле боя, в качестве составляющих многовекторной стратегии, направленной на подрыв морального духа украинцев и убеждение Запада в неизбежности победы России и бесполезности дальнейшей поддержки Украины.

В Институте напомнили, что в течение последних восьми месяцев, российские войска активизировали удары большой дальности по территории Украины и с января 2025 года осуществили семь крупнейших ракетно-дронных атак за все время полномасштабной войны.

В ISW напомнили, что приведенные требования игнорируют тот факт, что с начала 2022 года ситуация на фронте кардинально изменилась, а три года потерь в живой силе и технике, существенно снизили способность российской армии оккупировать всю Украину.

Аналитики констатируют существенное замедление темпов наступления, поскольку российские войска продолжают нести потери личного состава и все больше полагаются на слабо подготовленную и плохо оснащенную пехоту для достижения продвижений.

Однако, говорится в отчете, Путин и в дальнейшем стремится отвлечь внимание от реального положения дел на поле боя, ведь прекращение западной военной помощи Украине, остается единственной реальной надеждой России на победу в этой войне.

"Кремль пытается использовать масштабные удары и все более агрессивную риторику, чтобы отвлечь внимание от слабых результатов российской армии на текущем этапе войны. Путин может считать, что масштабные атаки на украинские города и жесткая риторика против НАТО и стран Восточной Европы, будут отвлекать внимание от медленного и изнурительного продвижения России на востоке Украины", - считают в ISW.

Кроме того, отметили в Институте изучения войны, российские чиновники пытаются скрыть реальное положение вещей касательно экономических и материально-технических ограничений, которые все больше затрудняют способность России достигать существенных успехов на поле боя.

В Институте отметили, что оборонно-промышленный комплекс России не способен производить бронетехнику и артиллерийские системы в таких объемах, чтобы компенсировать текущие темпы потерь в средне- и долгосрочной перспективе.

В Институте также напомнили, что Россия активизирует информационные кампании против Украины в критические моменты, когда Запад обсуждает вопрос предоставления дополнительной военной помощи. Эксперты убеждены, что Путин, вероятно, воспринимает текущие дискуссии о возможном прекращении огня или мирном соглашении, как еще один такой критический момент для союзников Украины.

Аналитики убеждены, что Путин, вероятно, рассчитывает на то, что удары большой дальности и агрессивная риторика, породят у Запада и Украины ощущение безнадежности и отобьют желание европейских столиц и США в дальнейшем помогать ВСУ, создавая ложное представление о неизбежности победы России.

Ранее в США прокомментировали ночные удары РФ по Украине. США публично осуждают российские атаки и призывают к немедленному прекращению огня на территории Украины.

Как писал Главред, оккупанты РФ нанесли массированный удар ракетами и БПЛА по Киеву и другим городам и населенным пунктам Украины. Взрывы прогремели во множестве областей. Есть пострадавшие. Погибли люди. Повреждены и разрушены здания.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко предупредил, что, судя по всему, существует угроза повторных комбинированных воздушных ударов по Украине со стороны российских оккупантов.

Другие новости:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.