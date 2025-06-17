Доллар резко полетел вниз, евро остается выше 48 грн: новый курс валют

Курс евро хоть и снизился, но остается выше психологической отметки в 48 гривен.

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Курс евро держится выше уровня 48 гривен / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

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Каким будет курс доллара 18 июня

Сколько будет стоить евро

Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара США на среду, 18 июня. В то же время евро удерживается на уровне выше 48 гривен. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара установлен на уровне 41,5255 гривен за 1 доллар США, что на 0,0051 грн меньше, чем в предыдущий день.

видео дня

В то же время курс евро на 18 июня составляет 48,0159 грн за евро, что также означает снижение - на 0,0516 грн. Несмотря на это, евровалюта остается выше психологической отметки в 48 гривен.

На межбанковском валютном рынке также зафиксировано снижение курса: доллар подешевел на 4 копейки. Торги проходят в диапазоне 41,54-41,57 грн/долл. (покупка-продажа).

Зато на наличном рынке динамика другая. По состоянию на утро 18 июня:

Курс доллара вырос на 10 копеек и составил 41,75 грн;

Курс евро поднялся на 15 копеек - до 48,40 грн.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Набанк установил официальный курс доллара на 17 июня на уровне 41,53 грн - гривня потеряла 8 копеек. Курс евро вырос до 48,07 грн, что на 38 копеек больше, чем накануне.

Ситуация на валютном рынке Украины остается нестабильной. Аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что до 10 июня доллар в банках будет стоить 41,05-41,90 грн, а в обменниках - 41,10-41,80 грн.

Кроме этого, аналитик Андрей Шевчишин советует покупать доллар, пока его курс ниже 42 грн, но предостерегает от инвестиций в евро. Экономист Андрей Забловский отмечает, что самым выгодным сейчас является банковское золото (доходность - более 60% за год), однако оно доступно не всем.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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