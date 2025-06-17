"Спекуляции на валютном рынке": украинцев предупредили о резких скачках курса

Главное:
- Не исключены неожиданные изменения в курсе евро по отношению к доллару
- Евро останется основным объектом спекулятивной торговли
Ситуация на валютном рынке Украины остаётся напряжённой, и не исключены неожиданные изменения как в курсе евро по отношению к доллару на мировых биржах, так и в его соотношении к гривне на внутреннем рынке.
По прогнозу аналитика Алексея Козырева, в период до 10 июня доллар в банках будет торговаться в диапазоне от 41,05 до 41,90 грн, а в обменных пунктах — от 41,10 до 41,80 грн.
Что касается евро, то, по его оценке, в банках он будет продаваться и покупаться по курсу от 46,90 до 48,50 грн, а в обменниках — в пределах 47,10–48,70 грн.
"Судя по текущей динамике, евро останется основным объектом спекулятивной торговли на наличном рынке, особенно в начале недели — 17 и 18 июня", — отметил Козырев.
Он также предполагает, что Нацбанк Украины продолжит активно вмешиваться в торги, практически ежедневно продавая валюту на межбанковском рынке, чтобы сдерживать резкие колебания курса.
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Ранее сообщалось о том, насколько обесценится американская валюта и какая причина. Курс доллара к евро скоро может упасть, это отразится и на соотношении гривны к доллару.
Напомним, ранее эксперт ответил, какую валюту лучше покупать. Курс доллара может и дальше колебаться.
Как ранее сообщал Главред, курс внезапно "подскочил" - после восьмимесячного минимума доллар пошел на взлет.
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Что известно о долларе?
Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.
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