"Спекуляции на валютном рынке": украинцев предупредили о резких скачках курса

Судя по текущей динамике, евро останется основным объектом спекулятивной торговли, считает Алексей Козырев.

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Украинцы узнали прогноз валютного курса / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

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Не исключены неожиданные изменения в курсе евро по отношению к доллару

Евро останется основным объектом спекулятивной торговли

Ситуация на валютном рынке Украины остаётся напряжённой, и не исключены неожиданные изменения как в курсе евро по отношению к доллару на мировых биржах, так и в его соотношении к гривне на внутреннем рынке.

По прогнозу аналитика Алексея Козырева, в период до 10 июня доллар в банках будет торговаться в диапазоне от 41,05 до 41,90 грн, а в обменных пунктах — от 41,10 до 41,80 грн.

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Что касается евро, то, по его оценке, в банках он будет продаваться и покупаться по курсу от 46,90 до 48,50 грн, а в обменниках — в пределах 47,10–48,70 грн.

/ Инфографика: Главред

"Судя по текущей динамике, евро останется основным объектом спекулятивной торговли на наличном рынке, особенно в начале недели — 17 и 18 июня", — отметил Козырев.

Он также предполагает, что Нацбанк Украины продолжит активно вмешиваться в торги, практически ежедневно продавая валюту на межбанковском рынке, чтобы сдерживать резкие колебания курса.

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Как ранее сообщал Главред, курс внезапно "подскочил" - после восьмимесячного минимума доллар пошел на взлет.

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Что известно о долларе? Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.

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